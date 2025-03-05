Барселона - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Бенфіка (Лиссабон):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 05.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти "Барселона" - 05.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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