  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Бенфіка Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 березня 2025, 19:45 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Барселона
Барселона
3 - 1
Оновити
перерыв
Бенфіка
Лиссабон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Raphinha 13' Ніколас Отаменді 27' Yamal, Lamine 42' Raphinha 44' Ніколас Отаменді
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
24%
Бенфіка
31%
П1: 1.33 Х: 6.00 П2: 7.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and SL Benfica is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Barcelona have won 4 times, there have been 3 draws while SL Benfica have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 16 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • SL Benfica haven't lost in their last 8 games.
  • SL Benfica have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to SL Benfica in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: SL Benfica - FC Barcelona 0-1.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 56% of their matches, SL Benfica in 48% of their matches.
  • FC Barcelona wins 56% of halftimes, SL Benfica wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than SL Benfica.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against SL Benfica (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, SL Benfica won 1, 2 draws.
  • FC Barcelona scores 1.2 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and SL Benfica is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and SL Benfica is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2.74 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than SL Benfica's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against SL Benfica.
  • SL Benfica have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Barcelona.
Особисті зустрічі
Барселона
3
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Показати більше
Останні матчі - Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона П
Кубок Португалії 2024/2025
26.02.2025 - 22:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
22.02.2025 - 20:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Боавішта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.02.2025 - 22:00 Бенфіка 3 - 3 Завершено Монако Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
15.02.2025 - 20:00 Santa Clara 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Показати більше
Головні події
44'
Ніколас Отаменді
ГООЛ! Raphinha
42'
ГООЛ! Yamal, Lamine
27'
13'
Ніколас Отаменді ГООЛ!
ГООЛ! Raphinha
11'
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
24%
Бенфіка
31%
П1: 1.33 Х: 6.00 П2: 7.50
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
20
Olmo, Dani
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
1
Trubin, Anatoliy
44
Araujo, Tomas
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
26
Dahl, Samuel
8
Aursnes, Fredrik
61
Luis, Florentino
10
Kokcu, Orkun
17
Akturkoglu, Kerem
14
Pavlidis, Vangelis
21
Schjelderup, Andreas
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    42 11
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
    27
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 17
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 14
    Pavlidis, Vangelis
    Форвард
  • 21
    Schjelderup, Andreas
    Форвард
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
    44 13
  • 26
    Dahl, Samuel
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Лаже, Бруну
Статистика матчу
61%
Володіння м'ячем
39%
3
Блоковано ударів
1
7
Штрафні
4
2
Офсайди
3
7
Удари в отвір
1
Сейви
4
Кутові
2
2
Удари повз
2
Фоли
4
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Бенфіка
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Тут такі дві команди веселі грають, що ці 3:1 — то може бути лише початок, тож не розходимось. Позаяк, Трубін уже пустив тричі, а міг і більше, якби сам не рятував власну команду.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Барселона атакує й на завершення тайму.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
45'
Інфо
Жовту картку Отаменді скасували. Арбітр розгубився.
44'
Небезпечний момент
Гол зараховано!
43'
Отаменді за щось попереджений.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Контратака від Ямала через центральну зону завершилась передачею до лівого флангу штрафного на Рафінью, а той пробив у дальній кут. А де там офсайд?
42'
Небезпечний момент
Левандовські в центрі штрафного отримав передачу за спинами захисників, але пробив просто у Трубіна.
40'
Небезпечний момент
Ольмо з розвороту перед штрафним запустив удар над воротами.
38'
Офсайд
Офсайд у Павлідіса під час передачі до лівого флангу штрафного від Кекчю, після чого форвард пробив у поперечину.
36'
Фол Левандовські на чужій половині проти Отаменді.
33'
Фол проти Бальде на правому фланзі атаки від Актюркоглу.
31'
Фол Флорентіну на чужій половині проти Педрі.
29'
Кунде на кутовий перевів подачу з правого флангу на ближню.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ямал на правому фланзі обіграв Араужу, після чого здалеку дав під ліву стійку.
24'
Небезпечний момент
Дальній удар низом із правого флангу від Ямала низом пішов повз праву стійку.
20'
Небезпечний момент
Ольмо на ближній у дотик завершував простріл Бальде з лівого флангу штрафного в один дотик, але не влучив у дальній.
19'
Левандовські не встиг на дальню за передачею Ямала з правого флангу штрафного.
17'
Бенфіка сіла на захист власних воріт.
15'
Барселона знову з м'ячем на чужій половині.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шельдеруп подав із кутового на лівому фланзі на ближню, де Левандовські перевів на дальню потилицею, а Отаменді замкнув.
12'
Кутовий на лівому фланзі атаки заробила Бенфіка.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу Ямала з правого флангу штрафного на дальній завершив Рафінья.
9'
Офсайд
Рафінья в офсайді на лівому фланзі штрафного.
8'
Простріл Шельдерупа з лівого флангу на ближній на кутовий перевів Мартінес.
6'
Ямал здалеку з правого флангу закрутив удар до рук Трубіну.
4'
Офсайд
Шельдеруп у офсайді під час передачі до лівого флангу штрафного.
2'
Невдале закидання з лівого флангу від Даля на дальній бік штрафного.
1'
Барселона атакує на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Соареш, Амдуні, Кабрал, Баррейру, Белотті, Престіанні, Олівейра, Сантуш, Байрамі, Регу, Санчеш.
Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Даль — Еурснес, Флорентіну, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.
Запасні: Пенья, Кочен, Гаві, Торрес, Фаті, Торре, Фермін, Касадо, Віктор, Гарсія, Форт, Ж. Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі перемогла Барселона — 1:0.
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та лісабонська Бенфіка.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Карпати Карпати 0 Шахтар Шахтар 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Верес Верес 5 Полісся Полісся 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Динамо Динамо 2 Зоря Зоря 2 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 4 Оболонь Оболонь 0 Завершено 22:15 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Rio Ave Rio Ave 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 100 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Бенфіка 11.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Бенфіка можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 05.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти "Барселона" - 05.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.