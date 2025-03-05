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Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 06 березня 2025, 19:45 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Иван Крузляк
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 0
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8'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
37%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
32%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 3 times. The goal difference is 6-1 in favour of Manchester United.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 21% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 35% of halftimes, Manchester United wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Manchester United is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Manchester United is 0.4.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.46 goals when playing at home and Manchester United scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Реал Сосьєдад 0 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 5 - 2 Завершено Мідтьюлланн В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 19:45 Мідтьюлланн 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
37%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
32%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
5
Zubeldia, Igor
21
Aguerd, Nayef
6
Арiц Елустондо
23
Mendez, Brais
22
Turrientes, Benat
24
Sucic, Luka
7
Barrenetxea, Ander
10
Oyarzabal, Mikel
14
Kubo, Takefusa
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
15
Yoro, Leny
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
8
Fernandes, Bruno
13
Dorgu, Patrick
11
Zirkzee, Joshua
9
Hojlund, Rasmus
17
Garnacho, Alejandro
Стартовий склад
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 22
    Turrientes, Benat
    Півзахисник
  • 24
    Sucic, Luka
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 21
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
4
Штрафні
3
2
Фоли
4
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
5'
З перших хвилин розпочалася активна боротьба за ініціативу. Сосьєдад на правах господарів розпочинає з максимальних швидкостей, МЮ намагається не поступатися.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Іван Кружляк (Словаччина).
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада: Реміро — Муньйос, Субельдія, Агерд, Елустондо — Сучич, Туррʼєнтес, Мендес — Барренечеа, Оярсабаль (к), Кубо. Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана — Йоро, де Лігт, Мазрауї — Доргу, Фернандеш (к), Каземіро, Далот — Гарначо, Гейлунд, Зіркзе. Головний тренер — Рубен Аморім.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" 06.03.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.11.2022 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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