Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" 06.03.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 06.03.2025

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.11.2022 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.