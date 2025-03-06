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Рома - Атлетік онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 06 березня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сандро Шарер
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Атлетік
Бильбао
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
35%
Атлетік
25%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
Цікаві факти
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Athletic Bilbao in 37% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Athletic Bilbao wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Athletic Bilbao has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • AS Roma scores 1.97 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.23 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Атлетік
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік
Клубні товариські матчі 2019
07.08.2019 - 20:45 Рома 2 - 2 Завершено Атлетік
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.02.2025 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Монца В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Рома 3 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 19:00 Parma 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 15:00 Атлетік 7 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 15:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетік 3 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 22:00 Бетіс 2 - 2 Завершено Атлетік Н
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
35%
Атлетік
25%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.25
LIVE
Трансляція матчу Рома - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Атлетік фінішував другим у основному раунді.
Інфо
Рома до цього вибила Порту.
Запасні: Сімон, Горосабель, Паредес, Весга, Беренгер, Нуньєс, Лекуе, Прадос, Каналес, Бойро.
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес, Н. Вільямс — Саннаді.
Запасні: Де Марці, Голліні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Коне, Суле, Нельссон, Салемакерс, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх, Пізіллі, Крістанте, Анхеліньйо — Дібала, Бальданці — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сандро Шерер (Швейцарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та баскський Атлетік.
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Анонс матчу Рома - Атлетік 06.03.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою Атлетік (Бильбао):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та Атлетік у попередньому футбольному матчі 26.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Комо - 02.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий поєдинок команди Атлетік був зіграний проти "Атлетіко" - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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