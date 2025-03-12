Атлетік - Рома онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Атлетік (Бильбао) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сан-Мамес.
Дата проведення матчу: 13.03.2025
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь між клубами Атлетік (Бильбао) та командою Рома (Рим):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Атлетік у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Минулий поєдинок команди Атлетік був зіграний проти Мальорка - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Емполі - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
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