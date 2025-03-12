Атлетік - Рома онлайн трансляція матчу

12.03.2025 в 19:32 Атлетік - Рома. Анонс і прогноз матчу Ліги Європи на 13.03.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від матчу “Атлетіка” та “Роми” у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи