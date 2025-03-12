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Атлетік - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 березня 2025, 19:45 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Атлетік
Бильбао
1 - 0
Оновити
перерыв
Рома
Рим
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Хід матчу
11' Матс Хуммельс 12' Svilar, Mile
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
34%
Нічия
31%
Рома
34%
П1: 1.96 Х: 3.50 П2: 3.80
Цікаві факти
  • Athletic Bilbao have won 3 home matches in a row.
  • AS Roma have a winning streak of 6 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 8 games.
  • The result of the first leg: AS Roma - Athletic Bilbao 2-1.
  • AS Roma have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 35% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 35% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Athletic Bilbao has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Athletic Bilbao scores 1.81 goals when playing at home and AS Roma scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Athletic Bilbao.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 3 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Athletic Bilbao won 0, AS Roma won 1, 2 draws.
  • Athletic Bilbao scores 1.33 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.67 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and AS Roma is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and AS Roma is 0.67.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • AS Roma have lost none of their last 4 away matches.
  • Athletic Bilbao have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік
Клубні товариські матчі 2019
07.08.2019 - 20:45 Рома 2 - 2 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 19:30 Атлетік 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 15:00 Атлетік 7 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 15:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 19:00 Емполі 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.02.2025 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Монца В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Рома 3 - 2 Завершено Порту В
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Головні події
12'
Svilar, Mile
11'
Матс Хуммельс
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
34%
Нічия
31%
Рома
34%
П1: 1.96 Х: 3.50 П2: 3.80
Склади команд
13
Agirrezabala, Julen
17
Berchiche, Yuri
4
Paredes, Aitor
14
Nunez, Unai
18
Оскар де Маркос
36
Jauregizar, Mikel
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
10
Williams, Nico
20
Gomez, Unai
9
Iньякi Вiльямс
21
Sannadi, Maroan
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
15
Матс Хуммельс
5
N Dicka, Evan
2
Rensch, Devyne
4
Cristante, Bryan
16
Paredes, Leandro
3
Angelino
21
Пауло Дібала
35
Baldanzi, Tommaso
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 21
    Sannadi, Maroan
    Форвард
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 20
    Gomez, Unai
    Півзахисник
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 36
    Jauregizar, Mikel
    Півзахисник
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 14
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
    11
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
    12
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
4
Кутові
1
65%
Володіння м'ячем
35%
2
Штрафні
6
5
Фоли
1
ЧК
1
4
Удари повз
2
1
Офсайди
1
ЖК
1
6
Блоковано ударів
4
Удари в отвір
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Айтор пробив здалеку з лівого флангу у Свілара, а той відбив перед собою, після чого захисники розрядили.
42'
Ніко з лівого флангу відправив подачу за лицьову.
39'
Небезпечний момент
Подача кутового з правого флангу завершилась ударом головою від Крістанте на ближній повз ворота.
37'
Рома намагається тримати м'яч на чужій половині.
34'
Офсайд
Офсайд у Іньякі на правому фланзі штрафного під час спроби добити відскок від Свілара, який парирував удар Саннаді з центру штрафного.
33'
Свілар забрав спробу дальнього удару з лівого флангу від Берчіче.
30'
Перебив чужий штрафний своєю подачею з лівого флангу Анхеліньйо.
29'
Де Маркос закинув до правого флангу штрафного, але Саннаді не встиг.
26'
Контроль м'яча від Атлетіка на чужій половині.
23'
Небезпечний момент
Штанга! Ніко завів м'яч до лівого флангу штрафного й закрутив у дальній каркас.
21'
Небезпечний момент
Іньякі зіграв до правого флангу штрафного на Саннаді, а той невдало спробував перекинути воротаря й схибив.
19'
Невдалі подачі з флангів від Де Маркос та Берчіче дістались суперникам.
17'
Удар від Іньякі з правого флангу штрафного пролетів повз дальню стійку.
14'
Жовта картка
Свілар наговорив собі на попередження.
13'
Господарі грають на спокійний контроль м'яча.
11'
Червона картка
Вилучення! Гуммельс просто подарував м'яч Саннаді в центрі поля, після чого полетів у підкаті.
9'
Ніко зіграв до правого флангу штрафного на Гомеса, але той не втримав м'яч у боротьбі в межах поля.
7'
Офсайд
Крістанте в офсайді під час подачі штрафного з лівого флангу від Анхеліньйо.
5'
Бальданці полетів на газон на лівому фланзі атаки через фол Хаурегісара.
3'
Без завершення пройшов навіс Іньякі з правого флангу.
1'
Атлетік уже побіг атакувати.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Де Марці, Голліні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Коне, Суле, Нельссон, Салемакерс, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Бальданці — Довбик.
Запасні: Сімон, Горосабель, Весга, Беренгер, Джало, Гурусета, Лекуе, Прадос, Каналес, Дуньябейтія, Бойро, Олабарр’єта.
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Нуньєс, Паредес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес, Н. Вільямс — Саннаді.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі перемогла Рома — 2:1.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Сан-Мамес (Більбао, Іспанія) зіграють баскський Атлетік та римська Рома.
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Останні матчі
Завершено 02:30 - Сьогодні Corinthians Paulista Corinthians Paulista 2 Барселона Барселона 0 Завершено 22:00 - Вчора Арсенал Арсенал 2 ПСВ ПСВ 2 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 1 Реал Реал 1 Завершено 22:00 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 3 Брюгге Брюгге 0 Завершено 22:00 - Вчора Сток Сіті Сток Сіті 1 Блекберн Роверс Блекберн Роверс 0

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Анонс матчу Атлетік - Рома 13.03.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Атлетік (Бильбао) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 13.03.2025
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Атлетік (Бильбао) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Атлетік у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий поєдинок команди Атлетік був зіграний проти Мальорка - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Емполі - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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