Копенгаген - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Копенгаген - "Челсі" 06.03.2025, Ліга конференцій

Матч між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 06.03.2025

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Попередній поєдинок команди Копенгаген був зіграний проти "Гайденгайм" - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Копенгаген.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Саутгемптон" - 25.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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