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Копенгаген - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 06 березня 2025, 19:45 - Паркен . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Георги Кабаков
Копенгаген
Копенгаген
0 - 0
Оновити
8'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
25%
Нічия
29%
Челсі
46%
П1: 4.33 Х: 4.30 П2: 1.70
Цікаві факти
  • FC Copenhagen have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC have lost 4 away matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Copenhagen have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Copenhagen wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 47% of their matches.
  • FC Copenhagen wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 47%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Copenhagen leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than FC Copenhagen.
  • FC Copenhagen's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Copenhagen scores 1.9 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • FC Copenhagen haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Копенгаген
Ліга конференцій 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Гайденгайм 1 - 3 Завершено Копенгаген В
Ліга конференцій 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Копенгаген 1 - 2 Завершено Гайденгайм П
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Рапід 3 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Копенгаген 2 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Копенгаген В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
25%
Нічия
29%
Челсі
46%
П1: 4.33 Х: 4.30 П2: 1.70
Склади команд
41
Ramaj, Diant
24
Meling, Birger
6
Chatzidiakos, Pantelis
5
Pereira, Gabriel
2
Кевін Дейкс
30
Achouri, Elias
36
Clem, William
17
Froholdt, Victor Mow
22
Gocholeishvili, Giorgi
7
Віктор Классон
19
Chiakha, Amin
1
Sanchez, Robert
27
Gusto, Malo
23
Трево Чалоба
4
Adarabioyo, Tosin
5
Badiashile, Benoit
24
James, Reece
25
Caicedo, Moises
20
Palmer, Cole
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
32
George, Tyrique
76
Mheuka, Shumaira
Стартовий склад
  • 19
    Chiakha, Amin
    Форвард
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 30
    Achouri, Elias
    Форвард
  • 36
    Clem, William
    Півзахисник
  • 17
    Froholdt, Victor Mow
    Захисник
  • 22
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 24
    Meling, Birger
    Захисник
  • 6
    Chatzidiakos, Pantelis
    Захисник
  • 5
    Pereira, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 41
    Ramaj, Diant
    Воротар
  • 76
    Mheuka, Shumaira
    Форвард
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 32
    George, Tyrique
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 23
    Трево Чалоба
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Якоб Нееструп
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Копенгаген - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
7'
Перший удар у поєдинку за «Копенгагеном», без якихось труднощів для Санчеса - несильний постріл.
4'
Контроль м'яча від «Челсі» на половині поля суперника. Лондонці шукають простір.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
"Челсі": Санчес, Чалоба, Тосін, Бадьяшиль, Гюсто, Кайседо, Джеймс (к), Дьюсберрі-Холл, Палмер, Джордж, Меука
Інфо
"Копенгаген": Рамай, Дікс, Габріел, Хатцидіакос, Клаессон, Фрольдт, Чіака, Гочолейшвілі, Мелінг, Ашурі, Клем
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій, «Копенгаген» приймає «Челсі».
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Анонс матчу Копенгаген - "Челсі" 06.03.2025, Ліга конференцій

Матч між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Копенгаген - "Челсі" можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Копенгаген - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Попередній поєдинок команди Копенгаген був зіграний проти "Гайденгайм" - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Копенгаген.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Саутгемптон" - 25.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Копенгаген - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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