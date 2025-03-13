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Челсі - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 13 березня 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Раду Петереску
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
10'
Копенгаген
Копенгаген
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
28%
Копенгаген
36%
П1: 1.35 Х: 4.75 П2: 8.50
Цікаві факти
  • Chelsea FC have won 4 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • The result of the first leg: FC Copenhagen - Chelsea FC 1-2.
  • Chelsea FC wins 1st half in 46% of their matches, FC Copenhagen in 33% of their matches.
  • Chelsea FC wins 46% of halftimes, FC Copenhagen wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • When FC Copenhagen leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than FC Copenhagen.
  • FC Copenhagen's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 3 games against FC Copenhagen (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Chelsea FC won 2, FC Copenhagen won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 1.33 goals in a match against FC Copenhagen and FC Copenhagen scores 0.33 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and FC Copenhagen is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and FC Copenhagen is 0.33.
  • Chelsea FC scores 2.76 goals when playing at home and FC Copenhagen scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Копенгаген
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Копенгаген
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Гайденгайм 1 - 3 Завершено Копенгаген В
Ліга конференцій 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Копенгаген 1 - 2 Завершено Гайденгайм П
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Рапід 3 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Копенгаген 2 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
28%
Копенгаген
36%
П1: 1.35 Х: 4.75 П2: 8.50
Склади команд
12
Jorgensen, Filip
34
Acheampong, Josh-Ko
5
Badiashile, Benoit
4
Adarabioyo, Tosin
23
Трево Чалоба
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
19
Sancho, Jadon
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
32
George, Tyrique
7
Neto, Pedro
41
Ramaj, Diant
13
Huescas, Rodrigo
5
Pereira, Gabriel
2
Кевін Дейкс
6
Chatzidiakos, Pantelis
24
Meling, Birger
10
Elyounoussi, Mohamed
36
Clem, William
17
Froholdt, Victor Mow
30
Achouri, Elias
7
Віктор Классон
Стартовий склад
  • 7
    Neto, Pedro
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 32
    George, Tyrique
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 34
    Acheampong, Josh-Ko
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 23
    Трево Чалоба
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 10
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 36
    Clem, William
    Півзахисник
  • 17
    Froholdt, Victor Mow
    Захисник
  • 30
    Achouri, Elias
    Форвард
  • 13
    Huescas, Rodrigo
    Півзахисник
  • 5
    Pereira, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 6
    Chatzidiakos, Pantelis
    Захисник
  • 24
    Meling, Birger
    Захисник
  • 41
    Ramaj, Diant
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Якоб Нееструп
Статистика матчу
Удари повз
1
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
8'
У відповідь Фернандес прострілює - захисник виніс. Далі Ачемпонг сфолив, щоб «Копенгаген» не вибіг у контратаку.
6'
Подача в штрафний «Челсі» з флангу - Йоргенсен виходить і м'яч забирає.
3'
М'яч контролює «Челсі». «Копенгаген» намагається притискати лондонців, але не сказати, що господарі почуваються невпевнено.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Копенгаген": Рамадж, Дікс, Габріел, Хатцидіакос, Клаессон (к), Ельюнуссі, Хушкаш, Фрольд, Мелінг, Ачорі, Клем
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Ачемпонг, Чалоба, Тосін, Бадьяшиль, Кайседо, Енцо (к), Джордж, Дьюсберрі-Холл, Санчо, Нету
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Челсі" приймає “Копенгаген” у матчі-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій. У першому поєдинку на виїзді лондонці виграли з рахунком 1:2.
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Анонс матчу "Челсі" - Копенгаген 13.03.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Копенгаген (Копенгаген):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Копенгаген можна подивитися 13.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Копенгаген, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Минулий поєдинок команди Копенгаген був зіграний проти "Челсі" - 06.03.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Копенгаген онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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