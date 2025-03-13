Челсі - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Копенгаген 13.03.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Копенгаген (Копенгаген):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Копенгаген можна подивитися 13.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Копенгаген, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Минулий поєдинок команди Копенгаген був зіграний проти "Челсі" - 06.03.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Копенгаген онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга конференцій та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.