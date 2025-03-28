Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Динамо 29.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 29.03.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Ворскла - 15.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Зоря - 11.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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