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Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 березня 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
25%
Нічия
28%
Динамо
47%
П1: 10.00 Х: 4.80 П2: 1.34
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Rukh Lviv have won 0 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 15-2 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Rukh Lviv (2-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 41% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Rukh Lviv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 13 games.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 6-3-0.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Vladyslav Vanat has scored 12 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Yaroslav Karabin has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 3. Mykola Shaparenko is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (6).
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Denys Popov has collected 5 for FC Dynamo Kyiv.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 36 points. Now they are number 9 with 26 points.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Dynamo Kyiv won 3, 2 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Rukh Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.35 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 15:00 Динамо 1 - 0 Завершено Петрокуб В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
25%
Нічия
28%
Динамо
47%
П1: 10.00 Х: 4.80 П2: 1.34
LIVE
Трансляція матчу Рух - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак —Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Ванівський, Лях, Джума, Калінець, Горін, Ременяк, Рябов, Едсон, Тлумак, Алмазбеков, Фаал, Руніч.
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Кітела, Притула, Підгурський, Пастух, Роман — Климчук, Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Команди гратимуть у Кубку України посеред наступного тижня.
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Динамо йде першим із 15 перемогами та 6 нічиїми — 51 очко.
Інфо
Рух іде дев'ятим із 6 перемогами, 8 нічиїми та 7 поразками — 26 очок.
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та Динамо Київ.
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Анонс матчу Рух - Динамо 29.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Динамо можна подивитися 29.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Ворскла - 15.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Зоря - 11.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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