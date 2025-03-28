Оболонь - Шахтар онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Оболонь у попередньому футбольному матчі 23.09.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Карпати - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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