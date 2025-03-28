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Оболонь - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 березня 2025, 15:30 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Оболонь
Киев
0 - 1
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25'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
27%
Шахтар
41%
П1: 15.00 Х: 6.20 П2: 1.29
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 0-4. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 5 times. The goal difference is 11-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 11 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 24-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Obolon Kyiv's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2010.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Obolon Kyiv (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 42% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 7 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 10% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 47% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 10% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 4 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Obolon Kyiv scores 0 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.6 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.56 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
9
Ігор
8
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 12:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Діла В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
27%
Шахтар
41%
П1: 15.00 Х: 6.20 П2: 1.29
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 31
    Marchenko, Denis
    Воротар
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
  • 30
    Alisson
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 11
    Kevin
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 6
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 17
    Tobias
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Марино Пушич
Статистика матчу
38%
Володіння м'ячем
62%
1
Кутові
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Гоооол!!!
Гооол! забив Шахтар! Все просто! Бондаренко навісив з лівого флангу та Егіналду зміг усіх перевисіти та головою переправити у сітку! 1:0 для гірників!
21'
Ось хто активний у гірників - це Кевін на лівому фланзі, намагається розворушити гру
20'
Крім трохи шаленого удару Судакова в перекладину поки що нічого немає у Шахтаря...
18'
Поки що тримає оборону Оболоні. Хоча не сказати, що Шахтар дуже небезпечний в атаці...
16'
А ось Груша навісив із флангу у бік Устименка, але Бондар перший на верховому м'ячі!
14'
Небезпечний момент
Кевін зі свого флангу знову навісив, і навісив непогано, ось тільки Егіналду головою дав вище воріта! Майже момент!
13'
Катає м'яч Шахтар у центрі поля, а Оболонь пробує використовувати активну оборону там же в центрі поля
11'
Оболонь не відсиджується лише в обороні. Нехай зі стандартів, але пробують пивовари щось вигадати.
9'
Грам відмахнувся ліктем від Ільїна... Але суддя пожалів, не дав жовту... Хоча мав...
8'
Кутовий
Кутовий для Оболоні, але розіграли невдало пивовари. Різник на виході спокійно забрав навіс
6'
Грам затоптав Черненка... Цікаво, що суддя фол не дав...
5'
Так ось, майже з нічого момент у ШД...
4'
Небезпечний момент
Ой, ой! Судаків! Кевін з флангу віддав на Георгія, який з місця інсайду на силу дав у перекладину
2'
Цікаво... Оболонь із далеким закидом сходила в атаку, але відбилися гірники...
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
А Судакову перед матчем вручають приз найкращого гравця 2024 року!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Оболоні: Федорівський, Рибка, Осман, Ломницький, Грисьйо, Мороз, Блізніченко, Слободян, Суханов, Тарануха, Теслюк, Курко
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Бичек, Черненко, Вітенчук, Груша, Устименко
Інфо
Запасні Шахтаря: Фесюн, Арройо, Азаров, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Педріньйо, Невертон, Траоре, Кауан Еліас
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Кевін, Егіналду
Шахтар на 3-му місці у таблиці з 41 балом
Оболонь йде на 14-му місці у таблиці, маючи в активі 18 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Андрій Коваленко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме Шахтар.
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Анонс матчу Оболонь - Шахтар 29.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Оболонь у попередньому футбольному матчі 23.09.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Шахтар можна подивитися 29.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Карпати - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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