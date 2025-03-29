Карпати - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Чорноморець 30.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 30.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Карпати у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Шахтар - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 16.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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