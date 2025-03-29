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Карпати - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2025, 15:30 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
45%
Нічия
17%
Чорноморець
38%
П1: 1.58 Х: 3.85 П2: 6.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Karpaty Lviv and FC Chernomorets Odessa when Karpaty Lviv is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Karpaty Lviv and FC Chernomorets Odessa is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 8 times, there have been 6 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 25-9 in favour of Karpaty Lviv.
  • During the last 31 meetings, Karpaty Lviv have won 10 times, there have been 14 draws while FC Chernomorets Odessa have won 7 times. The goal difference is 37-26 in favour of Karpaty Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against Karpaty Lviv was in 2013.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, Karpaty Lviv have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 9 encounters.
  • Karpaty Lviv have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 1-2-8.
  • Ambrosiy Chachua is Karpaty Lviv's top scorer with 5 goals. Denys Yanakov has scored 4 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Denis Miroshnichenko has assisted the most goals for Karpaty Lviv with 4. Vitaliy Yermakov is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 11 in the table with 23 points. Now they are number 15 with 15 points.
  • Karpaty Lviv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 41% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 15% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 41% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Karpaty Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv scores 2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Chernomorets Odessa is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Chernomorets Odessa is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Karpaty Lviv scores 1.8 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
45%
Нічия
17%
Чорноморець
38%
П1: 1.58 Х: 3.85 П2: 6.20
LIVE
Трансляція матчу Карпати - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасні Чорноморця: Аніагбосо, Вічний, Лацебіде, Єрмаков, Кісіль, Кайо Гомес, Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков, Попов, Ракіцький
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Бутко, Райан, Арсіч, Скиба, Жаржу Мозес, Хобленко, Безбородько, Білошевський, Когут, Шевцов
Інфо
Запасні Карпат: Киричок, Підлепенець, Квасниця, Клименко, Чабан, Танда, Кемкін, Шах, Фабі, Домчак, Краснопір
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кінарейкін, Чачуа, Полегенько, Стецьков, Жан Педрозу, Бабогло, Костенко, Альварес, Бруніньо, Очеретько, Ігор Невес
Також варто зазначити, що це буде дебютний матч Олександра Кучера на посаді головного тренера одеситів, який нещодавно змінив на цій посаді Олександра Бабича
Чорноморець замикає турнірну таблицю із 15 балами
Карпати йдуть на 6-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 29 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Анастасія Романюк
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру УПЛ, в якому Карпати приймуть Чорноморець
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Останні матчі
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Анонс матчу Карпати - Чорноморець 30.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Карпати у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Чорноморець можна подивитися 30.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Шахтар - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 16.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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