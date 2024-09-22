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ЛНЗ - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 березня 2025, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Balakin, Mikola
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
35%
Нічия
27%
Полісся
38%
П1: 3.05 Х: 3.30 П2: 2.35
Цікаві факти
  • The most common result of matches between LNZ Cherkasy and FC Polissya Zhytomyr is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings, LNZ Cherkasy have won 1 times, there have been 1 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 3 times. The goal difference is 7-5 in favour of FC Polissya Zhytomyr.
  • Last season's matches: 1-2 (LNZ Cherkasy at home) and 0-1 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's top scorer with 5 goals. Oleksiy Gutsulyak has scored 10 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Muharrem Jashari has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 5. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 22% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 28% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 22% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 5 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 5 meetings LNZ Cherkasy won 1, FC Polissya Zhytomyr won 3, 1 draws.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.4 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Polissya Zhytomyr is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Polissya Zhytomyr is 0.8.
  • LNZ Cherkasy scores 1.06 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.25 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Полісся
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полісся 2 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
35%
Нічия
27%
Полісся
38%
П1: 3.05 Х: 3.30 П2: 2.35
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Микола Балакін.
Запасні: Самойленко (в), Пеньков (в), Саліху, Ассінор, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря — Танковський — Ейнел, Тілль (к), Яшарі, Пасіч — Момо. Головний тренер — Роман Григорчук.
Запасні: Сунцов (в), Матич, Тейлор, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Батіста, Брістрич.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Міхайліченко, Сарапій, Чоботенко, Віалле, Майсурадзе — Назаренко, Крушинський, Бабенко (к), Гонсалвеш — Гуцуляк. Головний тренер — Імад Ашур.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ ЛНЗ – Полісся.
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Останні матчі
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Анонс матчу ЛНЗ - Полісся 28.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 28.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Полісся можна подивитися 28.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Верес - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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