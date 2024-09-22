ЛНЗ - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - Полісся 28.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 28.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Верес - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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