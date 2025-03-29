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Ворскла - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2025, 14:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Raida, Mihailo
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
26%
Кривбас
41%
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.32
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 5 times, there have been 3 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times. The goal difference is 11-8 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 21 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 9 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 6 times. The goal difference is 21-20 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Last season's matches: 1-4 (FC Vorskla Poltava at home) and 1-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Vorskla Poltava have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 7 games.
  • FC Vorskla Poltava have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 6 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Samson Iyede is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (5) than any other player at FC Vorskla Poltava. Bandeira has collected 4 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 29 points. Now they are number 12 with 21 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 14% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 33% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 14% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 2 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.4.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.81 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.14 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
26%
Кривбас
41%
П1: 3.25 Х: 3.15 П2: 2.32
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 23
    Malysh, Navin
    Захисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Ikenna, Ferdinard
    Захисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
На жаль, матч не розпочнеться вчасно. О 12:46 було оголошено повітряну тривогу в Полтавській області.
Інфо
Арбітр — Михайло Райда.
Запасні: Ющишин (в), Авдилі, Ндукве, Островський, Павлюк, Фаеррон, Ієде.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Пердута (к), Бацула, Хрипчук, Крупський — Челядін, Малиш — Мʼякушко, Скляр, Кане — Салабай. Головний тренер — Юрій Максимов.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в), Бандейра, Вілівальд, Каменський, Луньов, Аморозо, Ндомбазі, Соса, Юрчец, Ілич.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго, Романчук, Конате, Понєдєльнік — Хомченовський (к), Ікенна — Задерака, Микитишин, Кузик — Твердохліб. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду УПЛ між Ворсклою та Кривбасом.
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Анонс матчу Ворскла - Кривбас 30.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Ворскла у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Кривбас можна подивитися 30.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 15.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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