Ворскла - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Кривбас 30.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 30.03.2025

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Ворскла у попередньому футбольному матчі 22.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 15.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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