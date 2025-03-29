Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 23.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Kostyshin, Ruslan розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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