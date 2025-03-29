Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Зоря займає восьму сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 29 очок і відстає від лідера на 25 балів, а від зони єврокубків на п'ятнадцять. Колос, наразі, займає тринадцяте місце розташовуючись у зоні перехідних матчів на виліт з вісімнадцятьма очками відстаючи від безпечної зони на три бали маючи гру в запасі і з відривом на таку ж кількість очок від зони прямого вильоту