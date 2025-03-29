  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Зоря - Колос Дивитися онлайн
У тренді

Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2025, 18:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
33'
Колос
Ковалевка
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Trontelj, Zan
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
25%
Колос
31%
П1: 2.19 Х: 3.20 П2: 3.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 12 meetings, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 14-7 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Zorya Lugansk at home) and 0-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 4 successive home wins.
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Zorya Lugansk have won 4 home matches in a row.
  • Kolos Kovalivka have lost 4 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 away matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 6-0-4.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 9 in the table with 24 points. Now they are number 13 with 18 points.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 45% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 45% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, Kolos Kovalivka won 2, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 0.8 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.24 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.87 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
7
Перемог
12
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос В
Показати більше
Головні події
Trontelj, Zan
5'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
25%
Колос
31%
П1: 2.19 Х: 3.20 П2: 3.50
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 29
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
    5
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матчу
25
Володіння м'ячем
25
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Колос
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
28'
Після серії передач Оріховський пробив з лінії штрафного, але не влучив у площину воріт
27'
Темп матчу знизився і гра перейшла в центральну частину
25'
Вантух виконав закидання в бік воріт, проте Пахолюк зіграв на виході і спокійно забрав м'яч у руки
23'
Тронтель виконав простріл з правого флангу, але суперники перехопили передачу
21'
Офсайд
Ковталюк отримав м'яч у карному майданчику, зумів переграти кількох суперників та пробити, але Сапутін парирував удар, а після пролунав свисток арбітра, який зафіксував положення поза грою
19'
Кутовий
Кутовий розіграли гості і після серії передач та спроби прострілу м'яч вийшов за бокову лінію
15'
Офсайд
Спроба чергової атаки Колосу закінчилася положенням поза грою в Третьякова
14'
Ррапай прорвався лівим флангом та виконав простріл, але ніхто з його партнерів не відгукнувся на передачу
13'
Небезпечний момент
Черговий кутовий заробили ковалівці і знову його розіграли, а після навісу суперники вибили м'яч
11'
Гості продовжують володіти ініціативою і практично не дають суперникам контролювати м'яч
9'
Кутовий
Кутовий заробили ковалівці і після розіграшу та навісу суперники вибили м'яч
9'
Третьяков виконав простріл з правого флангу, проте Башич зумів першим зіграти на м'ячі і перевести його за межі поля
8'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після розіграшу та навісу Сапутін забрав м'яч у руки
6'
Небезпечний момент
Оріховський завдав прямого удару зі стандарту і зумів влучити у площину воріт, але удар був не надто сильним і Сапутін спокійно забрав м'яч у руки
5'
Жовта картка
Тронтель грубо зіграв проти Ковталюка перед власним штрафним поваливши його на газон і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
3'
Велетень виконав простріл з лівого флангу, але суперники перехопили м'яч
1'
Свисток
Олександр Кальонов дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Олександр Кальонов. Арбітр VAR: Дмитро Євтухов
Головний тренер Колоса: Руслан Костишин
На лаві запасних: Горох, Мисак, Демченко, Теллес, Криворучко, Денисенко, Безручук, Алефіренко, Сидоров, Сухар, Болівар, Владою
Інфо
Стартовий склад Колосу (4-1-4-1): Пахолюк - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Козік - Краснічі - Велетень, Ррапай, Оріховський, Третьяков - Ковталюк
Головний тренер Зорі: Младен Бартуловіч
На лаві запасних: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Ескінья, Маткевич, Василець, Вакула, Кораблін, Дришлюк, Супряга, Слесар, Горбач
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-3-3): Сапутін - Жуніор Рейс, Башич, Джордан, Тронтель - Мічін, Попара, Яцик - Вантух, Будківський, Білоцерковець
Напередодні матчу Зоря займає восьму сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 29 очок і відстає від лідера на 25 балів, а від зони єврокубків на п'ятнадцять. Колос, наразі, займає тринадцяте місце розташовуючись у зоні перехідних матчів на виліт з вісімнадцятьма очками відстаючи від безпечної зони на три бали маючи гру в запасі і з відривом на таку ж кількість очок від зони прямого вильоту
Поєдинок пройде у Киві на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 22-го туру Прем'єр-ліги, в якому Зоря прийме у гостях Колос
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 0 Данді Юнайтед Данді Юнайтед 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Фрайбург Фрайбург 1 Уніон Уніон 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Тулуза Тулуза 2 Брест Брест 4 Завершено 16:00 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 1 Аталанта Аталанта 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Астон Вілла Астон Вілла 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 100 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Зоря - Колос 30.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 23.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Kostyshin, Ruslan розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Колос можна подивитися 30.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.