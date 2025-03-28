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Лівий Берег - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 березня 2025, 13:00 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
26%
Нічия
33%
ФК Олександрія
41%
П1: 4.95 Х: 3.45 П2: 1.77
Цікаві факти
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Dedukh is FC Levy Bereg Kyiv's top scorer with 3 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (7) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Ivan Kalyuzhnyi has collected 8 for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 10 in the table with 24 points. Now they are number 2 with 47 points.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Oleksandriya in 35% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 17% of halftimes, FC Oleksandriya wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1.06 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.31 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
26%
Нічия
33%
ФК Олександрія
41%
П1: 4.95 Х: 3.45 П2: 1.77
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Kalyuzhnyi, Ivan
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 33
    Juan Alvina
    Форвард
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Руслан Ротань
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Віталій Новохатний.
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів — Шаповал, Семенов, Банада, Соколов — Дедух (к), М. Когут, Косовський — Шастал, Сухоручко, Синиця. Головний тренер — Віталій Первак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Мартинюк, Копина, Кампуш, Кравченко — Калюжний — Цара, Смирний, Ковалець (к), Безерра — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду УПЛ між Лівим Берегом і Олександрією.
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Анонс матчу Лівий Берег - ФК Олександрія 29.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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