Лівий Берег - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - ФК Олександрія 29.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 29.03.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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