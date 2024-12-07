Лечче - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лечче - Рома 29.03.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Лечче (Лечче) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виа дель Мар.

Дата проведення матчу: 29.03.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лечче (Лечче) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лечче залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лечче у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Джампаоло и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лечче (Лечче)

Рік заснування Лечче (Лечче): 1908

Країна: Италия

Тренер: Лука Готти



Минулий матч команди Лечче був зіграний проти "Дженоа" - 14.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Дженоа".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Кальярі" - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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