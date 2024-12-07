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Лечче - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 29 березня 2025, 21:45 - Виа дель Мар . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Джанлука Манганьелло
Лечче
Лечче
0 - 0
Оновити
18'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лечче
31%
Нічия
27%
Рома
42%
П1: 4.33 Х: 3.40 П2: 1.90
Цікаві факти
  • The most common result of matches between US Lecce and AS Roma when US Lecce is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between US Lecce and AS Roma is 1-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with US Lecce playing at home, US Lecce have won 1 times, there have been 6 draws while AS Roma have won 7 times. The goal difference is 25-11 in favour of AS Roma.
  • During the last 30 meetings, US Lecce have won 1 times, there have been 7 draws while AS Roma have won 22 times. The goal difference is 70-26 in favour of AS Roma.
  • US Lecce's last home win against AS Roma was in 2012.
  • Last season's matches: 0-0 (US Lecce at home) and 2-1 (AS Roma at home).
  • US Lecce have a losing streak of 4 matches in Serie A.
  • AS Roma have a winning streak of 6 matches in Serie A.
  • Did you know that US Lecce scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Roma scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • US Lecce have lost 4 matches in a row.
  • US Lecce haven't won in their last 6 games.
  • US Lecce have played 6 home matches in a row without winning.
  • US Lecce haven't scored in 6 of their 14 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 14 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 4-6-4.
  • Nikola Krstovic is US Lecce's top scorer with 10 goals. Artem Dovbyk has scored 10 times for AS Roma.
  • AS Roma have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • US Lecce wins 1st half in 22% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • US Lecce wins 22% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When US Lecce leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When US Lecce is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than US Lecce.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than US Lecce's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 games against US Lecce (in all competitions).
  • In the last 5 meetings US Lecce won 0, AS Roma won 3, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 Serie A games against US Lecce.
  • US Lecce have won just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • US Lecce scores 0.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.8 goals against US Lecce (on average).
  • Average number of goals in meetings between US Lecce and AS Roma is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between US Lecce and AS Roma is 1.2.
  • US Lecce scores 0.76 goals when playing at home and AS Roma scores 1.1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Лечче
1
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 21:45 Рома 4 - 1 Завершено Лечче
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.04.2024 - 19:00 Лечче 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Лечче
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 19:00 Лечче 1 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Лечче
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.03.2025 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.03.2025 - 19:00 Лечче 2 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.02.2025 - 21:45 Фіорентина 1 - 0 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.02.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Монца 0 - 0 Завершено Лечче Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 17:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Атлетік 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 19:00 Емполі 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Комо В
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лечче
31%
Нічия
27%
Рома
42%
П1: 4.33 Х: 3.40 П2: 1.90
Склади команд
30
Владіміро Фальконе
25
Gallo, Antonino
4
Gaspar, Kialonda
6
Baschirotto, Federico
12
Guilbert, Frederic
20
Ramadani, Ylber
29
Coulibaly, Lassana
37
Karlsson, Jesper
14
Helgason, Thorir Johann
50
Pierotti, Santiago
9
Krstovic, Nikola
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
15
Матс Хуммельс
5
N Dicka, Evan
56
Saelemaekers, Alexis
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
3
Angelino
18
Soule, Matias
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 9
    Krstovic, Nikola
    Форвард
  • 37
    Karlsson, Jesper
    Форвард
  • 14
    Helgason, Thorir Johann
    Півзахисник
  • 50
    Pierotti, Santiago
    Півзахисник
  • 20
    Ramadani, Ylber
    Півзахисник
  • 29
    Coulibaly, Lassana
    Форвард
  • 25
    Gallo, Antonino
    Захисник
  • 4
    Gaspar, Kialonda
    Захисник
  • 6
    Baschirotto, Federico
    Захисник
  • 12
    Guilbert, Frederic
    Захисник
  • 30
    Владіміро Фальконе
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Джампаоло
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
55
Володіння м'ячем
55
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
2
1
Офсайди
1
1
Фоли
1
1
Штрафні
1
LIVE
Трансляція матчу Лечче - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
14'
12'
Довго надавали допомогу Гільберу після зіткнення з партнером, але, на щастя, все обійшлося. Захисник Лечче продовжить зустріч.
9'
Небезпечний момент
Неможливо пояснити як Анхеліньйо щойно не влучив у порожні ворота, але це сталося! Не скористався подарунком Фальконе і Гільбера, які нейтралізували один одного, зіштовхнувшись у боротьбі за мʼяч. А почалося все з довгої передачі Свілара.
6'
Довбика запустили у вільну зону, йому залишалося лише розібратися на швидкості з Гаспаром і завдати точного удару, але не вдалося.
3'
Крістанте виграв підбір і злету запустив мʼяч у напрямку воріт. Значно вище поперечини пішов снаряд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джанлука Маньянелло.
Інфо
Стартовий склад Лечче: Фальконе — Галло, Гаспар, Баскіротто (к), Гільбер — Рамадані, Кулібалі — Карлссон, Гельгасон, Пʼєротті — Крстович. Головний тренер — Марко Джампаоло.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Ндіка, Гуммельс, Манчіні — Анхеліньйо, Крістанте, Коне, Салемакерс — Пеллегріні (к), Суле — Довбик. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру Серії А Лечче – Рома.
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Анонс матчу Лечче - Рома 29.03.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Лечче (Лечче) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виа дель Мар.

Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лечче (Лечче) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лечче залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лечче у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Джампаоло и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лечче - Рома можна подивитися 29.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Лечче - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лечче (Лечче)
Рік заснування Лечче (Лечче): 1908
Країна: Италия
Тренер: Лука Готти

Минулий матч команди Лечче був зіграний проти "Дженоа" - 14.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Дженоа".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Кальярі" - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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