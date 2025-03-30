  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Жирона Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 березня 2025, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сантана Пулидо
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
29%
Нічия
33%
Жирона
38%
П1: 1.27 Х: 6.33 П2: 8.50
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 16-9 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 13 meetings, FC Barcelona have won 9 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 33-17 in favour of FC Barcelona.
  • Last season Girona FC won both games against FC Barcelona (4-2 at home and 4-2 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 8 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 19 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Girona FC haven't won in their last 6 games.
  • Girona FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 10-0-3.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 23 goals. Cristhian Stuani has scored 6 times for Girona FC.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 11. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (5).
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 62 points. Now they are number 13 with 34 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Girona FC in 31% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Girona FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Girona FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Girona FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Girona FC is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2.75 goals when playing at home and Girona FC scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
5
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 19:45 Барселона 3 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Показати більше
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Хетафе П
Показати більше
Новини команд
Клуб із Манчестера хоче придбати Педрі. Готові віддати будь-яку суму грошей 30.03.2025 в 12:57 Клуб із Манчестера хоче придбати Педрі. Готові віддати будь-яку суму грошей Сам коуч Сіті зацікавлений у трансфері
Барселона – Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги 30.03.2025 в 10:04 Барселона – Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги Віктор Циганков та компанія спробують втрутитись у чемпіонські перегони
Барселона - Жирона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 30.03.2025 30.03.2025 в 09:28 Барселона - Жирона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 30.03.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від матчу "Барселона" - “Жирона” у рамках 29-го туру Прімери
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
29%
Нічия
33%
Жирона
38%
П1: 1.27 Х: 6.33 П2: 8.50
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Жирона
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Карлос, Крапивцов, Д. Лопес, Стуані, Хуанпе, Соліс, Порту, Місехой.
Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес, Еррера, Аспрілья, Артур, Гутьєррес — Циганков, Данжума.
Запасні: Пенья, Кочен, Кубарсі, Бальде, Торрес, Фаті, Рафінья, Торре, Віктор, де Йонг, Форт.
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Ж. Мартін — Педрі, Гарсія — Ямал, Гаві, Фермін — Левандовські.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Барселона — 4:1.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 9 перемогами, 7 нічиїми та 12 поразками — 34 очки.
Інфо
Барселона йде першою з 20 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 63 очки.
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та каталонська Жирона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Брюгге Брюгге 2 Андерлехт Андерлехт 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Прикарпаття Прикарпаття 0 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Кальярі Кальярі 2 Монца Монца 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Утрехт Утрехт 2 Херенвеен Херенвеен 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Корона Корона 1 Радомяк Радомяк 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 100 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Жирона 30.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Жирона можна подивитися 30.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 27.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.