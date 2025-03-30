Барселона - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Жирона 30.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.03.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 27.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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