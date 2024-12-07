Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 01.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 01.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 16.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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