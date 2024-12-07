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Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 квітня 2025, 22:00 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Жарред Жилле
Ноттінгем Форест
Ноттингем
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
32%
Нічия
40%
Манчестер Юнайтед
28%
П1: 2.37 Х: 3.48 П2: 3.12
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester United is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 5 times. The goal difference is 21-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 16 meetings, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 11 times. The goal difference is 44-13 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-1 (Nottingham Forest at home) and 3-2 (Manchester United at home).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester United scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest have a winning streak of 4 matches.
  • Nottingham Forest haven't lost in their last 5 games.
  • Nottingham Forest haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 18 goals. Bruno Fernandes has scored 8 times for Manchester United.
  • Anthony Elanga has assisted the most goals for Nottingham Forest with 8. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (9).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 18 in the table with 21 points. Now they are number 3 with 54 points.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 50 points. Now they are number 13 with 37 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 35% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • Nottingham Forest scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.8 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 1.2.
  • Nottingham Forest scores 1.48 goals when playing at home and Manchester United scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Nottingham Forest wins 0% of OT, Manchester United wins 0%.
  • Nottingham Forest scores 0 goals in overtime and Manchester United scores 0 goals (on average).
  • In OT Nottingham Forest scores 0 goals and Manchester United scores 0 goals (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
2
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
32%
Нічия
40%
Манчестер Юнайтед
28%
П1: 2.37 Х: 3.48 П2: 3.12
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу з Австралії: Джарред Джиллетт
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Амасс, Баїндір, Гейлунн, Еріксен, Кольєр, Коне, Лінделоф, Магвайр, Маунт
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-2-1): Онана - Мазраві, Де Лігт, Йоро - Доргу, Угарте, Каземіро, Далот - Гарначо, Фернандеш - Зіркзе
Головний тренер Ноттінгем Форест: Нуну Ешпіріту Санту
На лаві запасних: Болі, Домінгес, Жота Сілва, Карлос Мігел, Морату, Морено, Сангаре, Соса, Тоффоло
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест (4-2-3-1): Селс - Вільямс, Мурілло, Міленкович, Айна - Андерсон, Єйтс - Данілу, Гіббс-Вайт, Еланга - Авонії
Напередодні матчу Ноттінгем Форест займає третю сходинку турнірної таблиці відстаючи від Ліверпуля на шістнадцять очок, а від Арсеналу - на чотири. Манчестер Юнайтед наразі тринадцятий з відставанням від лідера на 33 очки, а від зони єврокубків - на десять, при цьому випереджаючи зону вильоту на двадцять очок
Поєдинок пройде у Ноттінгемі на Сіті Граунд та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ноттінгем Форест прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 01.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 01.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 01.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 16.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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