Борнмут - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Ось тобі й здрастуйте! «Борнмут» атакував ВСІ півгодини - і в підсумку пропустив! Енсісо продерся крізь увесь захист господарів (втік від Забарного в тому числі), покотив на Бродхеда, той обвів Гюйсена і закотив м'яч між ніг Аррісабалазі.