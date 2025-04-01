Борнмут - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Ипсвич Таун:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 30.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Ипсвич Таун
Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Ноттінгем Форест - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
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