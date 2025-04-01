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Борнмут - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2025, 21:45 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Борнмут
Борнмут
0 - 1
Оновити
39'
Ипсвич Таун
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Хід матчу
34' Broadhead, Nathan
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
35%
Ипсвич Таун
35%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 4 draws while Ipswich Town have won 0 times.
  • Ipswich Town have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Ipswich Town scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Ipswich Town have lost 5 matches in a row.
  • Ipswich Town haven't won in their last 6 games.
  • Ipswich Town have lost 3 away matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Liam Delap has scored 10 times for Ipswich Town.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 38% of their matches, Ipswich Town in 27% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 38% of halftimes, Ipswich Town wins 27%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Ipswich Town leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Ipswich Town.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Ipswich Town won 0, 4 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Ipswich Town and Ipswich Town scores 1.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Ipswich Town is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Ipswich Town is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.57 goals when playing at home and Ipswich Town scores 1.36 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 2 - 4 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Кубок Англії 2024/2025
03.03.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 4 Завершено Тоттенхем П
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Новини команд
Головні події
34'
Broadhead, Nathan ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
35%
Ипсвич Таун
35%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
3
Kerkez, Milos
2
Huijsen, Dean
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
8
Scott, Alex
11
Ouattara, Dango
9
Evanilson
31
Palmer, Alex
40
Tuanzebe, Axel
26
O'Shea, Dara
15
Burgess, Cameron
22
Townsend, Conor
5
Morsy, Sam
12
Cajuste, Jens-Lys
18
Johnson, Ben
9
Enciso, Julio
33
Broadhead, Nathan
19
Delap, Liam
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 8
    Scott, Alex
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 18
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 9
    Enciso, Julio
  • 33
    Broadhead, Nathan
    Форвард
    34
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 12
    Cajuste, Jens-Lys
    Півзахисник
  • 40
    Tuanzebe, Axel
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 22
    Townsend, Conor
  • 31
    Palmer, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • McKenna, Kieran
Статистика матчу
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
6
Кутові
3
Блоковано ударів
2
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари повз
2
1
Офсайди
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Ипсвич Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
34'
Гоооол!!!
Ось тобі й здрастуйте! «Борнмут» атакував ВСІ півгодини - і в підсумку пропустив! Енсісо продерся крізь увесь захист господарів (втік від Забарного в тому числі), покотив на Бродхеда, той обвів Гюйсена і закотив м'яч між ніг Аррісабалазі.
33'
Небезпечний момент
Дочекалися. Скотт пробиває з лінії штрафного, і тільки завдяки О'Ші, який опинився на лінії воріт, м'яч не перетнув сітку.
29'
Енсісо два удари поспіль встиг завдати. Перший заблокував захисник «Борнмута», там було із запасом. А от далі... Кудись на трибуни.
25'
Делап відіграє дуже важливу роль під час подач у штрафний «Іпсвіча». Високий форвард допомагає відбиватися від кросів господарів.
20'
«Борнмут» зрозумів, що час все-таки вже хоч якось почати бити. Уаттара задає тон, стріляючи з правого кута штрафного. Кудись на трибуни.
15'
«Іпсвіч» взагалі не покидає свою першу третину поля. «Борнмут» буквально заточив гостей у їхньому штрафному. Можна згадати поки тільки удар Семеньо з-за меж штрафного, м'яч влучив у захисника.
10'
Все ще без небезпечних моментів у нашому матчі. Берджесс і компанія літають біля свого штрафного, відбиваючись від подач і прострілів.
5'
Еванілсон заробив стандарт за 30 метрів від воріт. Берджесс правила порушить. Щоправда, зі стандарту господарі небезпеку не створили, Керкес навісив, Палмер забрав м'яч на виході.
3'
«Вишеньки» очікувано більше на перших хвилинах контролюють м'яч. Якісно перекочують снаряд у пошуках простору.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
"Іпсвіч": Палмер, Туанзебе, О'Ші, Берджесс, Таунсенд, Морсі (к), Каюсте, Джонсон, Енсісо, Бродхед, Делап
Інфо
"Борнмут": Аррісабалага, Хюйсен, Керкез, Кук, Скотт, Еванілсон, Крісті, Уаттара, Сміт (к), Семеньо, Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! В одному з поєдинків 30-го туру АПЛ «Борнмут» (10-те місце, 44 очки) приймає «Іпсвіч» (18-й рядок, 17 залікових пунктів).
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Анонс матчу "Борнмут" - Ипсвич Таун 02.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Ипсвич Таун:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Ипсвич Таун можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Ипсвич Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 30.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Ноттінгем Форест - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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