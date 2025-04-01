Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 01.04.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 16.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти "Крістал Пелес" - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
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