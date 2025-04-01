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Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 квітня 2025, 21:45 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
22%
Фулгем
35%
П1: 1.46 Х: 4.55 П2: 8.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Fulham FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 11 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 38-15 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 35 meetings, Arsenal FC have won 23 times, there have been 8 draws while Fulham FC have won 4 times. The goal difference is 75-28 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Arsenal FC at home) and 2-1 (Fulham FC at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Fulham FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Fulham FC in their last 17 encounters.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 9-4-1.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Raul Jimenez has scored 10 times for Fulham FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Antonee Robinson is Fulham FC's biggest assister (10).
  • Jurrien Timber has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Sasa Lukic has collected 10 for Fulham FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 12 in the table with 38 points. Now they are number 8 with 45 points.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Fulham FC in 30% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Fulham FC wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Fulham FC won 1, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.15 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.54 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
15
Ігор
2
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Фулгем
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 14:15 Фулгем 0 - 3 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Фулгем 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 21:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Фулгем В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
22%
Фулгем
35%
П1: 1.46 Х: 4.55 П2: 8.00
Склади команд
22
Raya, David
49
Lewis-Skelly, Myles
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
23
Мікель Меріно
53
Nwaneri, Ethan
1
Бернд Лено
31
Ісса Диоп
5
Andersen, Joachim
15
Cuenca, Jorge
21
Тімоті Кастань
20
Lukic, Sasa
16
Berge, Sander
33
Robinson, Antonee
11
Traore, Adama
32
Smith Rowe, Emile
7
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 11
    Traore, Adama
    Форвард
  • 32
    Smith Rowe, Emile
    Форвард
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 20
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 5
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 15
    Cuenca, Jorge
  • 1
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Силва, Марку
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Джон Брукс.
Запасні: Нету (в), Говер, Жоржиньйо, Зінченко, Ківьор, Сака, Стерлінг, Троссар, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рая — Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер — Райс, Партей, Едегор (к) — Мартінеллі, Меріно, Нванері. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Бенда (в), Бессі, Вілліан, Кейрні, Перейра, Муніз, Рід, Сессеньйон, Івобі.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Куенка, Андерсен, Діоп — Робінсон (к), Берге, Лукич, Кастань — Сміт-Роу, Траоре — Хіменес. Головний тренер — Марку да Сілва.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру АПЛ Арсенал – Фулгем.
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Анонс матчу Арсенал - Фулгем 01.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 01.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Фулгем можна подивитися 01.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 16.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти "Крістал Пелес" - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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