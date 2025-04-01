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Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 01 квітня 2025, 22:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
23%
Реал Сосьєдад
31%
П1: 1.35 Х: 5.50 П2: 8.00
Цікаві факти
  • During the last 29 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 6 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 4 times. The goal difference is 74-34 in favour of Real Madrid.
  • During the last 60 meetings, Real Madrid have won 35 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 13 times. The goal difference is 125-74 in favour of Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian's last away win against Real Madrid was in 2020.
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won in their last 6 games.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Sociedad San Sebastian in their last 4 encounters.
  • The result of the first leg: Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 0-1.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 47% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 36% of their matches.
  • Real Madrid wins 47% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Real Sociedad San Sebastian won 1, 0 draws.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.77 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
29
Ігор
4
Перемог
Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.03.2025 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 19:30 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Севілья П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
23%
Реал Сосьєдад
31%
П1: 1.35 Х: 5.50 П2: 8.00
LIVE
Трансляція матчу Реал - Реал Сосьєдад
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Марреро, Елустондо, Лопес, Оласагасті, Гомес, Траоре, Турр'єнтес, Мартін, Етчезаррета, Діас.
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Марін, Субіменді, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.
Запасні: Фран, Местре, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас, Рюдігер.
Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Ендрік.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі переміг Мадрид — 1:0.
Хав'єр Альберола Рохас (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та баскський Реал Сосьєдад.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 01.04.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 01.04.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 26.02.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад можна подивитися 01.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Леганес" - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Вальядолід - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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