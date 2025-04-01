Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 01.04.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 01.04.2025

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 26.02.2025 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Леганес" - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Вальядолід - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

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