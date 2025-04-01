ФК Олександрія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Шахтар 02.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 02.04.2025

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 01.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Лівий Берег - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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