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ФК Олександрія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Кубок України - 02 квітня 2025, 14:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
31%
Нічия
23%
Шахтар
46%
П1: 5.80 Х: 4.40 П2: 1.65
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 4 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 10 times. The goal difference is 31-20 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 32 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 7 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 21 times. The goal difference is 59-32 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 38% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 47% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 38% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Shakhtar Donetsk won 3, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 4 Ukraine Cup games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 4 Ukraine Cup games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 3.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Oleksandriya scores 1.78 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
31
Ігор
19
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
31%
Нічия
23%
Шахтар
46%
П1: 5.80 Х: 4.40 П2: 1.65
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Шахтар
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Ндіка, Ковалець, Логінов, Бєляєв, Скорко, Джевані, Копина, Матеус, Смирний, Шостак, Макаренко
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Безерра, Мартинюк, Кампос, Калюжний, Шепелєв, Мишньов, Цара, Філіппов
Інфо
Запасні Шахтаря: Фесюн, Арройо, Азаров, Грам, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліа
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Марлон, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду.
В цьому розіграші Кубка команди провели по одному матчу. "Шахтар" у 1/8 фіналу 1:0 вдома обіграв "Зорю", а "Олександрія" на виїзді розгромила першолігівський ЮКСА 4:1.
У турнірній таблиці УПЛ «Олександрія» йде на 2-му місці, маючи в активі 50 очок та випереджає «Шахтар» на 6 балів, що йде третім.
Інфо
Матч розпочнеться о 14:00, судитиме гру Микола Балакін
Всім добрий день! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 1/4 фіналу Кубка України, в якому Олександрія прийме Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Шахтар 02.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 01.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Лівий Берег - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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