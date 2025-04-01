Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Динамо 02.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Динамо у попередньому футбольному матчі 29.03.2025 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній матч команди Рух був зіграний проти Динамо - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Рух - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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