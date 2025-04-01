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Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Кубок України - 02 квітня 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
22%
Нічия
28%
Динамо
50%
П1: 8.20 Х: 4.90 П2: 1.37
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Rukh Lviv have won 0 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 7 times. The goal difference is 17-2 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Rukh Lviv have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 14 games.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Dynamo Kyiv won 3, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.4 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 1.2.
  • FC Rukh Lviv scores 1.3 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv when FC Rukh Lviv is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Rukh Lviv playing at home, FC Rukh Lviv have won 0 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 4 times. The goal difference is 9-2 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 4 away matches.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Рух
22%
Нічия
28%
Динамо
50%
П1: 8.20 Х: 4.90 П2: 1.37
LIVE
Трансляція матчу Рух - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Лучкевич, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.
Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Дячук, Біловар, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.
Запасні: Ванівський, Лях, Джума, Горін, Ременяк, Підгурський, Притула, Тлумак, Едсон, Алмазбеков, Фаал, Руніч.
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Кітела, Рябов, Слюсар, Роман — Климчук, Карабін, Пастух.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Команди зіграли минулими вихідними в УПЛ — Динамо перемогло (2:0).
Інфо
Динамо до цього вибило Ворсклу (2:1).
Інфо
Рух до цього вибив Карпати (1:0).
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Кубку України. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та Динамо Київ.
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Анонс матчу Рух - Динамо 02.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Динамо у попередньому футбольному матчі 29.03.2025 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Динамо можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу Рух - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Динамо - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Рух - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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