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Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Кубок України - 02 квітня 2025, 18:00 - Авангард
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Верес
25%
Нічия
33%
Полісся
42%
П1: 3.30 Х: 3.25 П2: 2.25
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Veres Rivne have won 2 times, there have been 3 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 3 times. The goal difference is 13-11 in favour of Veres Rivne.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 36% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 28% of their matches.
  • Veres Rivne wins 36% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 4 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, FC Polissya Zhytomyr won 3, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 2 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.8 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 2.
  • Veres Rivne scores 1.83 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
5
Перемог
13
Ігор
6
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.12.2023 - 17:00 Полісся 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Верес
25%
Нічия
33%
Полісся
42%
П1: 3.30 Х: 3.25 П2: 2.25
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Когут (в), Кулик (в), Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Лепський, Венделл, Годя, Видрич.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція — Дахновський, Харатін, Кучеров, Луан — Гайдучик, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Волинець (в), Матич, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Міхайліченко, Чоботенко, Віалле, Майсурадзе — Бабенко (к), Сарапій — Назаренко, Крушинський, Гуцуляк — Батіста. Головний тренер — Імад Ашур.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію 1/4 фіналу Кубка України між Вересом і Поліссям.
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Анонс матчу Верес - Полісся 02.04.2025, Кубок України

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Полісся у попередньому футбольному матчі 11.03.2025 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Полісся можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Верес - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Інгулець - 28.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 28.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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