Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Полісся 02.04.2025, Кубок України

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 02.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Полісся у попередньому футбольному матчі 11.03.2025 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий матч команди Верес був зіграний проти Інгулець - 28.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий матч команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 28.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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