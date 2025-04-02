  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Евертон Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2025, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Barrott, Samuel
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
24'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
11' Tarkowski, James
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
43%
Нічия
26%
Евертон
30%
П1: 1.36 Х: 4.75 П2: 8.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Everton FC when Liverpool FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Everton FC is 0-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 18 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 3 times. The goal difference is 54-24 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 68 meetings, Liverpool FC have won 30 times, there have been 28 draws while Everton FC have won 10 times. The goal difference is 95-58 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Liverpool FC at home) and 2-0 (Everton FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC haven't lost in their last 6 games.
  • Everton FC have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 11-2-1.
  • Everton FC's away record this season: 3-6-5.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Everton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 50% of their matches, Everton FC in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 50% of halftimes, Everton FC wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Everton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Everton FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Everton FC is 0.8.
  • Liverpool FC scores 2.22 goals when playing at home and Everton FC scores 0.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
12
Перемог
27
Ігор
2
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Евертон В
Показати більше
Головні події
11'
Tarkowski, James
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
43%
Нічия
26%
Евертон
30%
П1: 1.36 Х: 4.75 П2: 8.50
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
17
Jones, Curtis
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
20
Jota, Diogo
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
24
Alcaraz, Carlos
14
Beto
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
    11
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
2
Удари повз
2
Кутові
74%
Володіння м'ячем
26%
5
Штрафні
Фоли
3
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
2
Трансляція
20'
Офсайд
Закидання на правий фланг штрафного для Бету з глибини пішло в офсайд.
18'
Евертон тримає м'яч у центрі поля.
15'
Удар Собослаї із штрафного полетів повз праву стійку.
14'
Мак Аллістер знову на ногах.
12'
Жовта картка
Тарковські в підкаті летів вибивати м'яч, після чого зачепив ноги Мак Аллістера.
11'
Тарковські кинувся під удар Жоти в центрі штрафного.
9'
Контроль м'яча від господарів біля чужого штрафного.
7'
На голову Тарковські з правого флангу подав Салах.
5'
Брантвейт вибив у аут відскок від Діаса на правому фланзі штрафного, коли суперник обробляв закидання ван Дейка.
2'
Небезпечний момент
Кутовий із лівого флангу завершився ударом головою в центрі штрафного від Конате над воротами.
1'
Контроль м'яча в атаці від Ліверпуля на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Ндіає, Шерміті, Янг, Броя, Коулман, Іроегбунам.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Гаррісон, Дукуре, Алькарас — Бету.
Запасні: Ярош, Ендо, Нуньєс, К'єза, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Макконнелл, Кванса.
Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия (2:2).
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 7 перемогою, 13 нічиїми та 9 поразками — 34 очок.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 21 перемогою, 7 нічиїми та 1 поразкою — 70 очок.
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Евертон.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Верес Верес 0 Полісся Полісся 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Рух Рух 0 Динамо Динамо 1 Завершено 14:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 0 Шахтар Шахтар 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Альянса Ліма Альянса Ліма 0 Club Libertad Club Libertad 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Барселона Барселона 1 Independiente del Valle Independiente del Valle 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Ліверпуль" - Евертон 02.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 12.02.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.03.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.