Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Евертон (Ливерпуль):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 12.02.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.03.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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