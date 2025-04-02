Ліверпуль - Евертон онлайн трансляція матчу

02.04.2025 в 17:38 Ліверпуль - Евертон. Анонс і прогноз матчу 30-го туру АПЛ на 02.04.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Ліверпулем" та "Евертоном" у рамках чемпіонату Англії