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Манчестер Сіті - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2025, 21:45 - Этихад
Головний суддя: Даррен Ингланд
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
Оновити
39'
Лестер Сіті
Лестер
Хід матчу
2' Grealish, Jack 29' Marmoush, Omar 34' Джеймі Варді
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 12.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Leicester City is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 8 times, there have been 1 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 31-24 in favour of Manchester City.
  • During the last 33 meetings, Manchester City have won 19 times, there have been 6 draws while Leicester City have won 8 times. The goal difference is 58-39 in favour of Manchester City.
  • Leicester City have a losing streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Leicester City have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Manchester City scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Leicester City have lost 7 matches in a row.
  • Leicester City have lost 4 away matches in a row.
  • Leicester City haven't won any of their last 5 games against Manchester City.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Jamie Vardy has scored 7 times for Leicester City.
  • Leicester City have not managed to score in their last 5 matches.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 25 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 46% of their matches, Leicester City in 21% of their matches.
  • Manchester City wins 46% of halftimes, Leicester City wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leicester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Leicester City has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Leicester City won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Leicester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Leicester City is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.55 goals when playing at home and Leicester City scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
22
Ігор
5
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 16:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Плімут Аргайл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал П
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Головні події
34'
Джеймі Варді
ГООЛ! Marmoush, Omar
29'
ГООЛ! Grealish, Jack
2'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 12.00
Склади команд
31
Едерсон
75
O'Reilly, Nico
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
27
Nunes, Matheus
19
Ілкай Гюндоган
14
Gonzalez, Nicolas
11
Doku, Jeremy
10
Grealish, Jack
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
30
Hermansen, Mads
3
Faes, Wout
4
Coady, Conor
33
Thomas, Luke
2
Justin, James
6
Ndidi, Wilfred
24
Бубакарі Сумаре
16
Kristiansen, Victor
20
Daka, Patson
11
El Khannouss, Bilal
9
Джеймі Варді
Стартовий склад
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
    29
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    2
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
    34
  • 20
    Daka, Patson
    Форвард
  • 11
    El Khannouss, Bilal
    Півзахисник
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 6
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 4
    Coady, Conor
    Захисник
  • 33
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 30
    Hermansen, Mads
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Руд ван Нистелрой
Статистика матчу
3
Удари в отвір
66%
Володіння м'ячем
34%
2
Штрафні
6
5
Фоли
2
Удари повз
1
1
Офсайди
ЖК
1
2
Блоковано ударів
3
Кутові
Сейви
1
Трансляція
36'
Жахливо у ці хвилини грають гості. Вони занадто притискаються до власних воріт.
33'
Небезпечний момент
Могли забивати третій м'яч господарі поля, але удар Мармуша заблокував захисник гостей.
30'
Гоооол!!!
Навіть у такому повільному темпі господарі поля змогли забити другий гол. Після помилки голкіпера Мармуш забив у порожні ворота - 2:0.
29'
Голкіпери більшу частину першого тайму відпочивають без роботи. Футбол дуже низької якості у нас.
25'
Інфо
Господарі 65% володіють м'ячем, але пробили всього двічі по воротам. Проте, один з цих ударів став результативним.
21'
По такій грі складно навіть щось коментувати. Одні не надто хочуть, а інші не можуть. Сподіваємося, що гра стане цікавішою.
17'
Небезпечний момент
А ось і атака у гостей. Ель-Ханнус наважився на удар з-за меж штрафної, але у площину воріт він не влучив.
15'
Дуже повільний у нас зараз темп матчу. Господарі поля катають м'яч у центрі поля і поки не намагаються забити ще.
11'
Намагаються хоча б перейти на чужу половину поля гості, але м'яч у них поки що взагалі не тримається.
8'
На жаль, поки що у нас крім голу немає що згадати. Все залежить від того, що захочуть господарі забивати якомога більше.
5'
Після голу продовжують грати першим номером футболісти "Ман Сіті", а "Лестер" всім складом перебуває на власній половині поля.
2'
Гоооол!!!
Дуже хороший початок зустрічі для господарів поля.Після передачі Савіньйо з меж штрафної у кут пробив Гріліш - 1:0.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Лестер" (стартовий склад): Германсен - Джастін, Дака, Ель-Ханнус, Коуді, Крістіансен, Ндіді, Сумаре, Томас. Фас, Варді
Інфо
"Манчестер Сіті" (стартовий склад): Едерсон - Ніко, О'Райллі, Гвардіол, Гріліш, Гюндоган, Доку, Діаш, Мармуш, Нунес, Савіньйо
Інфо
У матчі першого кола "Манчестер Сіті" здобув перемогу з рахунком 2:0. В останніх п'яти очних матчах п'ять перемог на рахунку клубу з Манчестера.
У середу, 2 квітня, відбудеться матч 30-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Лестер". Зустріч пройде на стадіоні "Етіхад" у Манчестері і розпочнеться о 21:45. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" 02.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Руд ван Нистелрой розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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