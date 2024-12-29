Манчестер Сіті - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Руд ван Нистелрой розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска
Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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