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Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 30 березня 2025, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
3'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
38%
П1: 2.85 Х: 3.66 П2: 2.28
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Manchester City is 0-4. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 7 times. The goal difference is 18-5 in favour of Manchester City.
  • During the last 16 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 15 times. The goal difference is 48-10 in favour of Manchester City.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 36% of their matches, Manchester City in 46% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 36% of halftimes, Manchester City wins 46%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 2.2.
  • AFC Bournemouth scores 1.59 goals when playing at home and Manchester City scores 2.03 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
15
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Плімут Аргайл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Новини команд
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
38%
П1: 2.85 Х: 3.66 П2: 2.28
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
20
Soler, Julio
5
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
4
Cook, Lewis
12
Adams, Tyler
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
7
Девід Брукс
9
Evanilson
31
Едерсон
27
Nunes, Matheus
45
Khusanov, Abdukodir
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
19
Ілкай Гюндоган
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 7
    Девід Брукс
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 20
    Soler, Julio
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Нунес, Хусанов, Діаш, Гвардіол, Гюндоган, Ковачич, Де Брюйне (к), Бернарду Сілва, Фоден, Голанд
Інфо
"Борнмут": Аррісабалага, Кук (к), Сенесі, Брукс, Еванілсон, Крісті, Адамс, Клюйверт, Солер, Семеньо, Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Борнмут" приймає "Манчестер Сіті" в рамках чвертьфіналу Кубка Англії!
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" 30.03.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.03.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 30.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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