Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" 30.03.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.03.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 15.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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