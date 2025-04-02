Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Мілан" - "Інтер" 02.04.2025, Кубок Італії

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 02.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 02.02.2025 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Наполі - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Удінезе" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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