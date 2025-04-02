  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мілан - Інтер Дивитися онлайн
У тренді

Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 02 квітня 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
24'
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хід матчу
19' Hernandez, Theo
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
29%
Нічия
38%
Інтер
33%
П1: 3.33 Х: 3.40 П2: 2.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Inter Milano is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 11 times, there have been 13 draws while Inter Milano have won 14 times. The goal difference is 47-40 in favour of Inter Milano.
  • During the last 79 meetings, AC Milan have won 25 times, there have been 20 draws while Inter Milano have won 34 times. The goal difference is 115-96 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 8 games.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 35% of their matches, Inter Milano in 49% of their matches.
  • AC Milan wins 35% of halftimes, Inter Milano wins 49%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Coppa Italia, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Inter Milano won 2, 1 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 4 Coppa Italia games against AC Milan.
  • AC Milan have won just 1 of their last 4 Coppa Italia games against Inter Milano.
  • AC Milan scores 1.6 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Inter Milano is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Inter Milano is 1.4.
  • AC Milan scores 1.97 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.85 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
8
Перемог
37
Ігор
19
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 19:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер
Суперкубок Італії 2025
06.01.2025 - 21:00 Інтер 2 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.03.2025 - 19:00 Мілан 2 - 1 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.03.2025 - 19:00 Лечче 2 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.02.2025 - 21:45 Болонья 2 - 1 Завершено Мілан П
Показати більше
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 19:00 Інтер 2 - 1 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.03.2025 - 21:45 Інтер 3 - 2 Завершено Монца В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 19:45 Феєноорд 0 - 2 Завершено Інтер В
Показати більше
Головні події
Hernandez, Theo
19'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
29%
Нічия
38%
Інтер
33%
П1: 3.33 Х: 3.40 П2: 2.20
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
28
Thiaw, Malick
46
Gabbia, Matteo
32
Кайл Уокер
14
Reijnders, Tijani
29
Fofana, Youssouf
10
Leao, Rafael
11
Крістіан Пулішич
20
Jimenez, Alex
90
Abraham, Tammy
13
Martínez, Josep
31
Bisseck, Yann
6
De Vrij, Stefan
95
Алессандро Бастоні
36
Маттео Дарміан
16
Frattesi, Davide
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
30
Augusto, Carlos
9
Thuram, Marcus
11
Хоакін Корреа
Стартовий склад
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 20
    Jimenez, Alex
    Захисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 32
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 11
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 31
    Bisseck, Yann
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 13
    Martínez, Josep
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
Кутові
2
1
Сейви
1
ЖК
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Інтер"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
21'
Небезпечний момент
19'
Жовта картка
Ернандес збив Бісека з ніг, щоб той не увірвався у вільну зону неподалік від карного.
16'
Хіменеса майже витіснили за лицьову, але іспанець проштовхнув мʼяч далі на Рейндерса, який у свою чергу знайшов Ернандеса на межі карного. Удар Тео вийшов вкрай неточним.
9'
Корреа підібрав мʼяч після невдалого кутового та з усієї сили вистрілив по воротах. Прошив цілий натовп гравців, але не Меньяна.
5'
Стримані перші хвилини з боку обох команд. Спішити нікуди, попереду 180+ хвилин протистояння.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мікаель Фаббрі.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес (к), Тіав, Габбія, Вокер — Фофана, Рейндерс — Леау, Пулішич, А. Хіменес — Абрахам. Головний тренер — Сержіу Консейсау.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Мартінес — Бастоні, Де Врей, Бісек — Аугусто, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла (к), Дарміан — Тюрам, Корреа. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу півфіналу Кубка Італії Мілан — Інтер.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Верес Верес 0 Полісся Полісся 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Рух Рух 0 Динамо Динамо 1 Завершено 14:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 0 Шахтар Шахтар 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Альянса Ліма Альянса Ліма 0 Club Libertad Club Libertad 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Барселона Барселона 1 Independiente del Valle Independiente del Valle 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Мілан" - "Інтер" 02.04.2025, Кубок Італії

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 02.02.2025 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер" можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Наполі - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Удінезе" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.