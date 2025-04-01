Атлетіко - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - "Барселона" 02.04.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 02.04.2025

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.03.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Минулий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Еспаньол - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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