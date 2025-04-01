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Атлетіко - Барселона онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 02 квітня 2025, 22:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
28%
Нічия
31%
Барселона
41%
П1: 2.71 Х: 3.75 П2: 2.40
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and FC Barcelona when Atletico Madrid is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 13 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 60-53 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 74 meetings, Atletico Madrid have won 19 times, there have been 18 draws while FC Barcelona have won 37 times. The goal difference is 143-102 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 20 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 12 away matches.
  • The result of the first leg: FC Barcelona - Atletico Madrid 4-4.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 42% of their matches, FC Barcelona in 57% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 42% of halftimes, FC Barcelona wins 57%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 Copa del Rey games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 0 of their last 5 Copa del Rey games against FC Barcelona.
  • Atletico Madrid scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.6 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Copa del Rey.
  • Atletico Madrid scores 1.96 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
6
Перемог
40
Ігор
22
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.03.2025 - 17:15 Еспаньол 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 15:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 19:45 Барселона 3 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
28%
Нічия
31%
Барселона
41%
П1: 2.71 Х: 3.75 П2: 2.40
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - "Барселона"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Хосе Луїс Мунуера Монтеро
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Араухо, Віктор, Гаві, Гарсія, Кокен, Левандовський, Мартін, Пенья, Торре, Фаті, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Щенсний - Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Педрі, Лопес, де Йонг - Рафінья, Торрес, Ямаль
Головний тренер Атлетіко Мадрид: Дієго Сімеоне
На лаві запасних: Вітсель, Галан, Галлагер, Коке, Лангле, Лемар, Ліно, Моліна, Облак, Рікельме, Серлот
Інфо
Стартовий склад Атлетіко Мадрид (5-3-2): Муссо - Мандава, Ле Норман, Хіменес, Аспілікуета, Льоренте - Де Пауль, Барріос, Сімеоне - Грізманн, Альварес
Нагадаємо, що попередній поєдинок між командами закінчився результативною нічиєю - 4:4, а переможець сьогоднішнього матчу у фіналі зустрінеться з Реал Мадридом
Поєдинок пройде у Мадридці на Цивітас Метрополітано та розпочнеться о 22:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції півфінальному матчі-відповіді Кубку Іспанії, в якому Атлетіко Мадрид прийме у гостях Барселону
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Останні матчі
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Анонс матчу "Атлетіко" - "Барселона" 02.04.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 02.04.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.03.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона" можна подивитися 02.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Еспаньол - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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