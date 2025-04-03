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Челсі - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 квітня 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Поусон, Крейг
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
28%
Тоттенхем
33%
П1: 1.61 Х: 4.33 П2: 4.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Tottenham Hotspur when Chelsea FC is playing at home is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 2-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 22 times, there have been 12 draws while Tottenham Hotspur have won 1 times. The goal difference is 69-28 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 75 meetings, Chelsea FC have won 42 times, there have been 24 draws while Tottenham Hotspur have won 9 times. The goal difference is 142-74 in favour of Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Chelsea FC was in 2018.
  • Last season Chelsea FC won both games against Tottenham Hotspur (2-0 at home and 4-1 away).
  • In Premier League, Chelsea FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have won 5 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 9 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (9).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Rodrigo Bentancur has collected 7 for Tottenham Hotspur.
  • A year ago, Chelsea FC were number 9 in the table with 42 points. Now they are number 4 with 49 points.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 53 points. Now they are number 14 with 34 points.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 43% of their matches, Tottenham Hotspur in 39% of their matches.
  • Chelsea FC wins 43% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Tottenham Hotspur won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Chelsea FC scores 2.69 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.84 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
19
Перемог
34
Ігор
6
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Фулгем 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено АЗ В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 АЗ 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
28%
Тоттенхем
33%
П1: 1.61 Х: 4.33 П2: 4.75
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Тоттенхем"
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Анонс матчу "Челсі" - "Тоттенхем" 03.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Тоттенхем" можна подивитися 03.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 16.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Фулгем - 16.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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