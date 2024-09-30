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Ворскла - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 квітня 2025, 13:45 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Yevhen, Tsybulko
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
33'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
27%
Зоря
23%
П1: 2.76 Х: 3.20 П2: 2.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk when FC Vorskla Poltava is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 23-20 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 37 meetings, FC Vorskla Poltava have won 10 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 15 times. The goal difference is 46-38 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Vorskla Poltava (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Vorskla Poltava have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 6 games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 7 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Samson Iyede is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Petar Micin has scored 7 times for FC Zorya Lugansk.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (5) than any other player at FC Vorskla Poltava. Petar Micin has collected 6 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 12% of their matches, FC Zorya Lugansk in 43% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 12% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 46% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 0, FC Zorya Lugansk won 5, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2.2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.75 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 29 points. Now they are number 13 with 21 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Ворскла
8
Перемог
29
Ігор
13
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
27%
Зоря
23%
П1: 2.76 Х: 3.20 П2: 2.75
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 4
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 23
    Malysh, Navin
    Захисник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 43
    Vladyslav, Vladyslav
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Младен Бартулович
Статистика матчу
59%
Володіння м'ячем
41%
9
Штрафні
2
2
Фоли
8
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Зоря
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
26'
20'
17'
10'
Небезпечний момент
Знову Яцик проявляє свої індивідуальні якості та створює гольовий момент! Пішов із мʼячем з-під тиску захисника та чудово пробив, незважаючи на складну позицію. У лічених сантиметрах над поперечиною пролетів мʼяч.
6'
Ворскла створила свій шанс. Салабай на дальній стійці відгукнувся на подачу з флангу, але не зміг акцентовано пробити через спротив з боку захисника.
4'
Прохід Яцика флангом створив умови для моменту біля воріт Ворскли, але удар самого Олександра заблокували захисники, а другим темпом атаку довести до завершення не вдалося, хоча подача йшла непогана на Будківського.
1'
Яцик отримав можливість пробити з небезпечної позиції, але в цей момент пролунав свисток. Миттю раніше півзахисник Зорі сфолив проти Крупського, з яким боровся за мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
О 13:15 дали відбій. Чекаємо на інформацію про новий час початку матчу. О 13:45 пролунає стартовий свисток.
Небезпечний момент
У полтавській області тривога, матч вчасно не розпочнеться!
Запасні Ворскли: Юцишин, Авділія, М'якушко, Фернан, Ономіго, Бацула, Ндукве, Нестеренко.
Запасні Зорі:Турбаєвський, Мацапур, Кірюханцев, Василець, Кораблін, Маткевич, Супряга, Горбач, Антюх
Інфо
"Зоря": Сапутін - Я. Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніор Рейс - Яцик, Мічин, Попара - Слюсар, Будковський, Вантух
Інфо
Ворскла: Ісенко – Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Кані, Малюк, Скляр, Челядін – Островський, Салабай
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Євген Цибулько
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру УПЛ, в якому Ворскла прийме Зорю!
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - Зоря 05.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 13:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 30.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Зоря можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 30.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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