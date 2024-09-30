Ворскла - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Зоря 05.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 05.04.2025

Час початку матчу: 13:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 30.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 30.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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