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ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 квітня 2025, 13:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Oleksandr, Sandor
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
31%
Кривбас
31%
П1: 2.29 Х: 3.30 П2: 3.20
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times. The goal difference is 9-6 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Oleksandriya at home) and 2-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 3 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 10-3-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 10 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 9 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (8) than any other player at FC Oleksandriya. Bandeira has collected 4 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 10 in the table with 25 points. Now they are number 2 with 50 points.
  • FC Oleksandriya have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 37% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 35% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 37% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 3, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 0 draws.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.8 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.68 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.12.2023 - 15:07 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
31%
Кривбас
31%
П1: 2.29 Х: 3.30 П2: 3.20
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Кривбас
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В ефірі
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Стартовий склад Олександрії:
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Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго (к), Романчук, Конате, Понєдєльнік — Ікенна, Ілич — Задерака, Луньов, Кузик — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 23-го туру УПЛ Олександрія – Кривбас.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Кривбас 06.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 30.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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