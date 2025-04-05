ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Кривбас 06.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 06.04.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 30.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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