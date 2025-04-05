Шахтар - Верес онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Шахтар займає третю сходинку турнірної таблиці відстаючи від Динамо на тринадцять очок та на дев'ять від Олександрії, але має дві гри у запасі. Верес наразі восьмий з 29 очками і відстає від свого сьогоднішнього суперника на п'ятнадцять балів, при цьому випереджаючи зону вильоту всього на вісім очок