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Шахтар - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 квітня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Денис Шурман
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
42'
Верес
Ровно
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
25%
Верес
36%
П1: 1.32 Х: 5.40 П2: 9.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and Veres Rivne is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 6 times, there have been 0 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 15-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 12 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 10 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 26-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 1-1 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Veres Rivne scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to Veres Rivne in their last 6 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 9-2-1.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 10 goals. Mykola Gayduchyk has scored 5 times for Veres Rivne.
  • Artem Bondarenko has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 3. Vitaliy Dakhnovskyi is Veres Rivne's biggest assister (2).
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Giorgi Kutsia has collected 6 for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 16 points. Now they are number 7 with 29 points.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 45% of their matches, Veres Rivne in 33% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 45% of halftimes, Veres Rivne wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, Veres Rivne won 0, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Veres Rivne is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Veres Rivne is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.26 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
11
Перемог
13
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Верес
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
25%
Верес
36%
П1: 1.32 Х: 5.40 П2: 9.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 6
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Kevin
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
  • 19
    Elias, Kaua
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 30
    Alisson
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
2
Кутові
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
Небезпечний момент
Кауан Еліас пробив з лінії штрафного після передачі в Кевіна, але прямо у голкіпера і Кожухар впевнено зафіксував м'яч у своїх руках
36'
Стандарт на чужій половині поля виконали гості і після навісу в карний майданчик Різник зіграв на виході та забрав м'яч у руки
35'
Гочнаренко помилився на власній половині поля при передачі на Кожухаря, проте Кауан Еліас не зумів цим скористатися і в результаті голкіпер забрав м'яч у руки
33'
Останні хвилини рівняни заволоділи м'ячем, але дістатися останньої третини поля їм не вдається
29'
Небезпечний момент
Вінісіус пробив з півкола штрафного, проте неточно і м'яч полетів на трибуни
26'
Доволі рівну боротьбу демонструють команди почергово контролюючи м'яч
24'
Небезпечний момент
Луан виконав закидання з правого кутка карного майданчику в район одинадцятиметрової позначки звідки Дахновський пробив головою, але відправив м'яч вище воріт
23'
Небезпечний момент
Різник неточно вибив м'яч від власних воріт відправивши його прямо у ноги Харатіна, який пробив з-за меж штрафного намагаючись перекинути суперників, але разом з тим перекинув і ворота
20'
Кутовий
Кутовий виконали Гірники і після навісу суперники вибили м'яч, який підібрав Азаров та пробив з доволі далекої відстані, але м'яч полетів повз ворота
20'
Кауан Еліас пробив з-за меж штрафного і після рикошету від суперника м'яч полетів за межі поля
16'
Небезпечний момент
Бондаренко пробив з меж штрафного, але не влучив у дальній кут і м'яч полетів за межі поля
15'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали Гірники і після навісу на дальню стійку суперники вибили м'яч
14'
Небезпечний момент
Ще один удар від Судакова з-за меж штрафного з-під суперника і Кожухар встиг зреагувати та перевести м'яч за межі поля
13'
Судаков пробив з-за меж штрафного, проте надто неточно і м'яч полетів за межі поля
10'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу та боротьби суперники вибили м'яч, який підібрав Дахновський та пробив з-за меж штрафного, але відправив м'яч вище воріт
8'
Доволі рівна боротьба на полі і поки команди почергово контролюють м'яч
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу суперники вибили м'яч
2'
Небезпечний момент
Першу атаку створили гравці Вересу і Степанюк завдав удару з меж штрафного, але не влучив по воротах
1'
Свисток
Денис Шурман дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Денис Шурман. Арбітр VAR: Олександр Афанасьєв
Головний тренер Вересу: Олег Шандрук
На лаві запасних: Когут, Чечер, Балаба, Сміян, Куція, Кучеров, Баран, Годя, Лепський, Видрич, Венделл
Інфо
Стартовий склад Вересу (4-2-2-2): Кожухар - Шевечнко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Харатін, Кльоц - Дахновський, Луан - Гайдучик, Степанюк
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Бондар, Педро Енріке, Фарина, Егіналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педріньйо, Невертон, Траоре
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Різник - Азаров, Матвієнко, Грам, Вінісіус Тобіас - Марлон - Кевін, Судаков, Бондаренко, Аліссон - Кауан Еліас
Напередодні матчу Шахтар займає третю сходинку турнірної таблиці відстаючи від Динамо на тринадцять очок та на дев'ять від Олександрії, але має дві гри у запасі. Верес наразі восьмий з 29 очками і відстає від свого сьогоднішнього суперника на п'ятнадцять балів, при цьому випереджаючи зону вильоту всього на вісім очок
Поєдинок пройде на околицях Києва на Арені Лівий берег та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру Прем'єр-ліги, в якому Шахтар прийме у гостях Верес
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Анонс матчу Шахтар - Верес 06.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Верес (Ровно):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Верес можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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