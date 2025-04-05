Шахтар - Верес онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Верес (Ровно):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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