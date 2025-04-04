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Чорноморець - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 квітня 2025, 15:30 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Zadyran, Serhii
Чорноморець
Одесса
1 - 0
Оновити
33'
ЛНЗ
Черкассы
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Хід матчу
5' Sporn, Jon Вийшов: Latsabidze, Luka
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
45%
Нічия
26%
ЛНЗ
29%
П1: 3.60 Х: 3.35 П2: 2.15
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-3 (FC Chernomorets Odessa at home) and 0-2 (LNZ Cherkasy at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 50% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Chernomorets Odessa have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Denys Yanakov is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 4 goals. Muharrem Jashari has scored 5 times for LNZ Cherkasy.
  • Vitaliy Yermakov has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (5).
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 15% of their matches, LNZ Cherkasy in 22% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 15% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 4 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, LNZ Cherkasy won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and LNZ Cherkasy is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and LNZ Cherkasy is 0.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.93 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 8 in the table with 26 points. Now they are number 16 with 15 points.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Чорноморець 1 - 3 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Головні події
Sporn, Jon
Вийшов: Latsabidze, Luka
5'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
45%
Нічия
26%
ЛНЗ
29%
П1: 3.60 Х: 3.35 П2: 2.15
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Aniagboso, Chijoke
    Воротар
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 24
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
    5
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 21
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 7
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 14
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
1
Кутові
4
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - ЛНЗ
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
32'
Небезпечний момент
А ось це було небезпечно – Пасіча вивели на удар за місцем інсайду, але не вийшов відверто удар у Геннадія
30'
Інфо
2:1 по ударах, така ось статистика, ну і 1:0 - по ударах у площину
29'
ЛНЗ зараз грає першим номером, моряки й не проти такого розвитку подій
28'
Ось Тілль закинув із глибини на хід Ейнелу, але не вистачило швидкості португальцю.
25'
ЛНЗ у чужого штрафного майданчика намагається грати в дрібний пас, але при насиченій обороні суперника така тактика поки не проходить
23'
Контратака ЧО виглядала перспективно, але Кисіль, здається, дуже поспішив, пробивши по воротах метрів з 28-ми...
21'
Намагається заспокоїти своїх підопічних Роман Григорчук... Не все виходить на початку матчу у ЛНЗ
19'
Цікаво, як відповідатиме ЛНЗ...
18'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! Чорноморець! Затяжна атака моряків і Ракіцький м'яко з флангу навісив на голову Скибі, який головою і переправив у сітку! 1:0!
16'
А Ракіцький на досвіді вже роздає своїм партнерам... Такий собі дядько
13'
Ейнел по флангу прискорився, пройшов півполя, але Скибу пройти не зміг
12'
Кутовий
ЛНЗ подав два кутові... Спроби ударів були, але поки що всі блокують захисники господарів
9'
Цікаво... Янаков дочекався помилки Муравського, намагався поборотися за м'яч і після контакту впав у чужому штрафному майданчику. Ну ні, за таке суддя пенальті не дасть...
8'
Путря відповів ударом метрів з 22-х... Теж вище воріт...
6'
Небезпека від господарів - Кісіль навісив, Хобленко без опіки пробивав головою, але мимо. А момент був непоганий.
5'
Заміна
Так, так ось... Лацабідзе виходить замість Шпорна, дуже неприємний початок у моряків, вимушена заміна
4'
А ось пошкодження отримав саме Шпорн – лікарі одеситів на полі
3'
Стик у центрі поля – Муравський зійшовся зі Шпорном. Фол у бік господарів
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні ЛНЗ: Самойленко, Пеньков, Саліху, Нонікашвілі, Бойко, Авагімян, Топалов, Молло, Наумець, Момо, Беннетт
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Тілль, Дайко, Драмбаєв, Танковський, Пасіч, Ейнел, Яшарі, Путря, Муравський, Кушніренко
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Єрмаков, Лацебіде, Райан, Кайо Гомес, Мустафаєв, Габелок, Шевцов, Сігєєв, Попов, Набіт, Робакідзе
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Кінгслі, Скиба, Ракіцький, Жаржу Мозес, Бутко, Кисіль, Шпорн, Білошевський, Янаков, Безбородко, Хобленко
У матчі першого кола у Черкасах команди розписали нічию 1:1
У ЛНЗ 10-е місце та 25 набраних пунктів
Чорноморець йде на останньому, 16-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 15 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Сергій Задіран
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме ЛНЗ
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Анонс матчу Чорноморець - ЛНЗ 05.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ЛНЗ можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Карпати - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 28.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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