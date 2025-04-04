Чорноморець - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Карпати - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 28.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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