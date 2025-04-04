Інгулець - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 04.04.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Верес - 28.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився нічиєю.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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