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Інгулець - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 квітня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Омельченко, Александр
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
42%
Нічия
33%
Оболонь
25%
П1: 2.83 Х: 3.15 П2: 2.62
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 4 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's last away win against FC Ingulets Petrove was in 2016.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 42% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Ingulets Petrove have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 3 encounters.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 26% of their matches, FC Obolon Kyiv in 10% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 26% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 10%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 2, FC Obolon Kyiv won 1, 2 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.6 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1.2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Obolon Kyiv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Obolon Kyiv is 1.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.3 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.62 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Obolon Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Інгулець
Первая лига Украины 2019/2020
06.10.2019 - 15:00 Інгулець 2 - 0 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2020
10.05.2019 - 18:00 Інгулець 3 - 2 Завершено Оболонь
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
42%
Нічия
33%
Оболонь
25%
П1: 2.83 Х: 3.15 П2: 2.62
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Оболонь
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Федорівський, Рибка, Карась, Осман, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Суханов, Тарануха, Теслюк.
Оболонь: Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша, Черненко, Бичек — Устименко.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Лосенко, Фарасєєнко, Меленчук, Бенедюк, Н. Попов, Кисленко, Свистун, Жовтенко.
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Дихтярук — Пушкарьов, Волохатий, Гаджук, Катрич — П’ятов — Сад, Могильний.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Оболонь — 2:1.
Інфо
Оболонь іде третьою з кінця з 4 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 18 очок.
Інфо
Інгулець іде передостаннім із 3 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 16 очок.
Олександр Омельченко (Слов'янськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють петровський Інгулець та київська Оболонь.
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - Оболонь 04.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 04.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Верес - 28.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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