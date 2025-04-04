Інгулець - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Оболонь 04.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 04.04.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Верес - 28.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 29.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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