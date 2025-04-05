Динамо - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Лівий Берег 06.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.04.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Лівий Берег (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Динамо у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рух - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ФК Олександрія - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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