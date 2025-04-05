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Динамо - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 квітня 2025, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
9'
Лівий Берег
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
24%
Лівий Берег
26%
П1: 1.22 Х: 6.30 П2: 13.00
Цікаві факти
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 15 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 7 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 9-3-0.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 13 goals. Ruslan Dedukh has scored 3 times for FC Levy Bereg Kyiv.
  • Denys Popov has more yellow cards (5) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Yevhen Banada has collected 7 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 15% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.06 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 0.87 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
24%
Лівий Берег
26%
П1: 1.22 Х: 6.30 П2: 13.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 29
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Виталий Первак
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Лівий Берег
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
8'
Цікавий початок у нас видали команди...
7'
Кутовий
Ще один кутовий для гостей. Тут проста подача і так само просто відбилося Динамо
6'
Небезпечний момент
Ой, ой! ЛБ так розіграв кутовий, що Динамо втекло у контру! Шапаренко фактично зі своєї половини вивалився віч-на-віч, намагався перекинути воротаря, переїкнув, але трохи не влучив у ворота! Дуже вродливий епізод, але без гола!
4'
Катає м'яч Динамо у центрі поля, але поки що без підходів
3'
Лівий Берег намагається високо пресингувати. Поки що виходить не дуже, але...
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Лівого Берега: Караващенко, Самар, Астахов, Когут Іван, Дієго, Різник, Войцеховський, Галас, Сухоручко
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Банада, Соколов, Косовський, Приходько, Когут Миколай, Синиця, Шастал
Інфо
Запасні Динамо: Моргун, Суркіс, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад «Динамо»: Нещерет, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
У матчі першого кола динамівці розгромили лелек з рахунком 3:0
Динамо – лідер УПЛ. 1-е місце та 54 очки
Лівий Берег йде на 11-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 22 бали
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Роман Блавацький
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру УПЛ, в якому Динамо зіграє з Лівим Берегом
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Завершено 13:30 - Сьогодні Лечче Лечче 1 Венеція Венеція 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Нива Нива 5 Діназ Діназ 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Ягеллонія Ягеллонія 1 Пяст Пяст 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Валвейк Валвейк 0 Хераклес Хераклес 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Поділля Поділля 1 Вікторія Вікторія 1

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Анонс матчу Динамо - Лівий Берег 06.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Лівий Берег (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Динамо у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Лівий Берег можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рух - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ФК Олександрія - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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