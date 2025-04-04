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Вест Хем Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 квітня 2025, 17:00 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 1
Оновити
44'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
28' Cook, Lewis 38' Evanilson
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
23%
Нічия
36%
Борнмут
41%
П1: 3.04 Х: 3.56 П2: 2.38
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and AFC Bournemouth is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 4 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 17-13 in favour of West Ham United.
  • During the last 18 meetings, West Ham United have won 7 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 35-26 in favour of West Ham United.
  • AFC Bournemouth's last away win against West Ham United was in 2020.
  • Last season's matches: 1-1 (West Ham United at home) and 1-1 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that West Ham United scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, West Ham United have not lost to AFC Bournemouth in their last 3 encounters.
  • West Ham United haven't scored in 6 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, West Ham United were number 7 in the table with 44 points. Now they are number 16 with 34 points.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • West Ham United wins 1st half in 21% of their matches, AFC Bournemouth in 39% of their matches.
  • West Ham United wins 21% of halftimes, AFC Bournemouth wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than AFC Bournemouth.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • West Ham United have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 2, AFC Bournemouth won 0, 3 draws.
  • West Ham United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United scores 1.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and AFC Bournemouth is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and AFC Bournemouth is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.27 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
6
Перемог
16
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
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Головні події
38'
Evanilson ГООЛ!
28'
Cook, Lewis
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
23%
Нічия
36%
Борнмут
41%
П1: 3.04 Х: 3.56 П2: 2.38
Склади команд
23
Альфонс Ареола
57
Scarles, Oliver
26
Kilman, Max
25
Todibo, Jean-Clair
29
Wan-Bissaka, Aaron
8
Ward Prowse, James
19
Едсон Альварес
10
Paqueta, Lucas
28
Soucek, Tomas
14
Kudus, Mohammed
20
Bowen, Jarrod
13
Кепа Аррiзабалага
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
2
Huijsen, Dean
3
Kerkez, Milos
12
Adams, Tyler
4
Cook, Lewis
11
Ouattara, Dango
8
Scott, Alex
24
Semenyo, Antoine
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 57
    Scarles, Oliver
    Півзахисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 25
    Todibo, Jean-Clair
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 9
    Evanilson
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 8
    Scott, Alex
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
    28
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Андони Ираола
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Офсайди
1
Кутові
1
3
Штрафні
4
4
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
41'
Інфо
ВАР перевірив, усе легітимно.
38'
Гоооол!!!
Ареоля помиляється і пропускає! Просто удар з гострого кута від Семеньо, Ареоля відбиває чітко на ногу Еванілсону на лінію воротарського - той не схибив!
33'
Жовта картка
Жовта Куку за зрив атаки.
32'
Небезпечний момент
Нарешті момент! Кук навісив на дальню стійку, Уаттара в дотик перевів у воротарський, де м'яч влучив у Соучека, а від нього летів у ворота - Ареоля зреагував!
27'
Статична в нас гра. «Вест Гем», таке враження, що нікуди не поспішає. «Борнмут» уже почав квапити і тіснити пресингом. Але без ударів, як і раніше, і небезпечних моментів.
21'
«Вест Гем» переважно навісами працює. Поки що «Борнмуту» вдається відбитися. Перейшли гості на контратаки.
17'
Уаттара знову на м'ячі, але підвела техніка. Прийняв м'яч у штрафному, але далеко відпустив - Ван-Біссака розрядив обстановку.
13'
Ворд-Прауз подає у штрафний «вишеньок», Семеньо м'яч зачепив, але Кепа накрив неприємний рикошет.
9'
Ваттара активний, знову простріл від нього - рикошет від Ван-Біссаки, м'яч небезпечно летів прямо в ближній кут, але Ареоля встиг пірнути і зловити снаряд.
5'
Господарі намагаються нав'язати ініціативу, поки що скромно і без моментів, переважно в центрі поля.
2'
Небезпечний момент
Уаттара класно навісив, так, по діагоналі, з лівого флангу - Еванілсон замикав головою, поруч зі штангою!
1'
Свисток
Поїхали, стартовий свисток пролунав.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Ареоля — Альварес, Кілман, Тодібо — Скарлс, Соучек, Ворд-Прауз, Пакета, Ван-Біссака — Боуен (к), Кудус. Головний тренер — Грем Поттер.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Сміт (к) — Кук, Адамс — Семеніо, Скотт, Уаттара — Еванілсон. Головний тренер — Андоні Іраола.
У матчі першого кола команди зіграли внічию 1:1
У Борнмута 44 очки та 10-а позиція
Вест Гем йде на 16-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 34 бали
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Тім Робінсон
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 31-го туру АПЛ, в якому Вест Гем прийме Борнмут
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" 05.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.12.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 01.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти Ипсвич Таун - 02.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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