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Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 квітня 2025, 14:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
25%
Арсенал
38%
П1: 5.25 Х: 3.56 П2: 1.79
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Arsenal FC is 0-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 10 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 47-32 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 68 meetings, Everton FC have won 12 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 42 times. The goal difference is 135-60 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 3% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC haven't lost in their last 6 games.
  • Everton FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 4-7-4.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Everton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 32% of their matches, Arsenal FC in 55% of their matches.
  • Everton FC wins 32% of halftimes, Arsenal FC wins 55%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Everton FC scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 0.8.
  • Everton FC scores 1.4 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
28
Ігор
15
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
25%
Арсенал
38%
П1: 5.25 Х: 3.56 П2: 1.79
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Нето, Тірні, Парті, Сака, Едегор, Мартінеллі, Тімбер, Зінченко, Говер.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Жоржиньо, Меріно, Райс — Нванері, Стерлінг, Троссар.
Запасні: Вірджинія, Кін, Макніл, Шерміті, Янг, Броя, Коулман, Алькарас, Гарнер.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Паттерсон — Гує, Іроегбунам — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Бету.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Арсенал іде другим із 17 перемогами, 10 нічиїми та 3 поразками — 61 очко.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 7 перемогами, 13 нічиїми та 10 поразками — 34 очки.
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та лондонський Арсенал.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - Арсенал 05.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Арсенал можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 01.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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