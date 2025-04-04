Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Арсенал 05.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 05.04.2025

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 01.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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