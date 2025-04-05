Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - "Челсі" 06.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 06.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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