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Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2025, 16:00 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Оливер, Майкл
Брентфорд
Брентфорд
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
35%
Челсі
35%
П1: 3.10 Х: 3.66 П2: 2.14
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Brentford FC playing at home, Brentford FC have won 0 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 2 times. The goal difference is 7-4 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 11 meetings, Brentford FC have won 3 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 5 times. The goal difference is 18-13 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Brentford FC at home) and 0-2 (Chelsea FC at home).
  • In Premier League, Chelsea FC have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Brentford FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brentford FC have played 8 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC haven't scored in 4 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 16 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Mikkel Damsgaard has assisted the most goals for Brentford FC with 9. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • A year ago, Brentford FC were number 15 in the table with 27 points. Now they are number 11 with 41 points.
  • A year ago, Chelsea FC were number 9 in the table with 42 points. Now they are number 4 with 49 points.
  • Brentford FC wins 1st half in 34% of their matches, Chelsea FC in 44% of their matches.
  • Brentford FC wins 34% of halftimes, Chelsea FC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 2, Chelsea FC won 1, 2 draws.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC scores 1.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 0.6.
  • Brentford FC scores 1.91 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Keane Lewis-Potter has more yellow cards (5) than any other player at Brentford FC. Moises Caicedo has collected 9 for Chelsea FC.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
3
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
35%
Челсі
35%
П1: 3.10 Х: 3.66 П2: 2.14
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Челсі: Енцо Мареска
На лаві запасних: Ачімпонг, Бадьяшиль, Джексон, Джордж, Йоргенсен, Колвілл, Кукурелья, Нету, Палмер
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-2-3-1): Санчес - Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Джеймс - Фернандес, Кайседо - Санчо, Дьюсбері-Холл, Мадуеке - Нкунку
Головний тренер Брентфорда: Томас Франк
На лаві запасних: Вальдімарссон, Генрі, Кайоде, Конак, Магома, Мі, Піннок, Янельт, Єнсен
Інфо
Стартовий склад Брентфорду (4-3-3): Флеккен - Льюїс-Поттер, ван ден Берг, Коллінз, Аєр - Дамсгор, Нергор, Ярмолюк - Шаде, Вісса, Мбемо
Напередодні матчу Челсі має 52 очки і займає четверту сходинку турнірної таблиці відстаючи від лідера на 21 бал. Брентфорд наразі дванадцятий з 41 очком відстаючи від лідера на 32 бали, а від зони єврокубків на десять
Поєдинок пройде у Лондоні на Брентфорд Комм'юніті та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд прийме у гостях Челсі
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Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Лечче Лечче 1 Венеція Венеція 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Нива Нива 5 Діназ Діназ 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Ягеллонія Ягеллонія 1 Пяст Пяст 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Валвейк Валвейк 0 Хераклес Хераклес 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Поділля Поділля 1 Вікторія Вікторія 1

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Анонс матчу Брентфорд - "Челсі" 06.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Челсі" можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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