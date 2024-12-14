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Фулгем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2025, 16:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
31%
Нічия
35%
Ліверпуль
35%
П1: 4.20 Х: 3.66 П2: 1.81
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Liverpool FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 5 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 34-24 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 37 meetings, Fulham FC have won 7 times, there have been 8 draws while Liverpool FC have won 22 times. The goal difference is 70-34 in favour of Liverpool FC.
  • Fulham FC's last home win against Liverpool FC was in 2011.
  • Last season Liverpool FC won both games against Fulham FC (4-3 at home and 3-1 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Fulham FC haven't scored in 3 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 10-5-0.
  • Raul Jimenez is Fulham FC's top scorer with 10 goals. Mohamed Salah has scored 27 times for Liverpool FC.
  • Antonee Robinson has assisted the most goals for Fulham FC with 10. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (17).
  • Sasa Lukic has more yellow cards (11) than any other player at Fulham FC. Darwin Nunez has collected 7 for Liverpool FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 13 in the table with 39 points. Now they are number 8 with 45 points.
  • Fulham FC wins 1st half in 30% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • Fulham FC wins 30% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Fulham FC.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Fulham FC scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Liverpool FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Liverpool FC is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Fulham FC scores 1.32 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.1 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Fulham FC scores 36% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
Особисті зустрічі
Фулгем
3
Перемог
17
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 14:15 Фулгем 0 - 3 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Фулгем 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
31%
Нічия
35%
Ліверпуль
35%
П1: 4.20 Х: 3.66 П2: 1.81
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Ярош, Ендо, Діас, Нуньєс, К'єза, Елліотт, Цимікас, Кванса, Бредлі.
Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Гакпо.
Запасні: Бенда, Тете, Куенка, Рід, Керні, Сміт-Роу, Траоре, Вілліан, Хіменес.
Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич — Івобі, Перейра, Сессеньйон — Муніз.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 2:2.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 22 перемогами, 7 нічиїми та 1 поразкою — 73 очки.
Інфо
Фулгем іде десятим із 12 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 45 очок.
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та Ліверпуль.
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Анонс матчу Фулгем - "Ліверпуль" 06.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль" можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 01.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 02.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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