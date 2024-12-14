Фулгем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Ліверпуль" 06.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 06.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 01.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 02.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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