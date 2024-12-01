Дженоа - Удінезе онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Дженоа" - "Удінезе" 04.04.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Удінезе" (Удине) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 04.04.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Дженоа" (Генуя) та командою "Удінезе" (Удине):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Дженоа", тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення "Удінезе" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Коста Руньяиж розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)

Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893

Країна: Италия

Тренер: Альберто Джилардино



Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти Ювентус - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Удінезе" (Удине)

Рік заснування "Удинезе" (Удине): 1896

Країна: Италия

Тренер: Габриэле Чоффи



Минулий поєдинок команди "Удінезе" був зіграний проти "Інтер" - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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