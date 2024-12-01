  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Дженоа - Удінезе Дивитися онлайн
У тренді

Дженоа - Удінезе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 04 квітня 2025, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Perenzoni, Daniele
Дженоа
Генуя
0 - 0
Оновити
12'
Удінезе
Удине
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
35%
Нічия
40%
Удінезе
25%
П1: 2.45 Х: 3.00 П2: 3.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Udinese Calcio when Genoa CFC is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 8 times, there have been 6 draws while Udinese Calcio have won 3 times. The goal difference is 30-21 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 35 meetings, Genoa CFC have won 13 times, there have been 12 draws while Udinese Calcio have won 10 times. The goal difference is 53-45 in favour of Genoa CFC.
  • Udinese Calcio's last away win against Genoa CFC was in 2019.
  • Last season's matches: 2-0 (Genoa CFC at home) and 2-2 (Udinese Calcio at home).
  • Did you know that Genoa CFC scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Udinese Calcio scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Genoa CFC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • When playing at home, Genoa CFC have not lost to Udinese Calcio in their last 3 encounters.
  • Genoa CFC haven't scored in 4 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • Udinese Calcio haven't scored in 3 of their 15 away matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC's home record this season: 4-7-4.
  • Andrea Pinamonti is Genoa CFC's top scorer with 8 goals. Lorenzo Lucca has scored 10 times for Udinese Calcio.
  • A year ago, Udinese Calcio were number 14 in the table with 28 points. Now they are number 10 with 40 points.
  • Genoa CFC wins 1st half in 22% of their matches, Udinese Calcio in 46% of their matches.
  • Genoa CFC wins 22% of halftimes, Udinese Calcio wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Genoa CFC.
  • On their last meeting Genoa CFC won by 2 goals.
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Udinese Calcio leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Udinese Calcio is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, Udinese Calcio has better performance than Genoa CFC.
  • Udinese Calcio's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 games against Udinese Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 2, Udinese Calcio won 0, 3 draws.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Udinese Calcio.
  • Udinese Calcio have won just 0 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC scores 1.2 goals in a match against Udinese Calcio and Udinese Calcio scores 0.4 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and Udinese Calcio is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and Udinese Calcio is 1.2.
  • Genoa CFC scores 1.39 goals when playing at home and Udinese Calcio scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Genoa CFC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Дженоа
6
Перемог
26
Ігор
8
Перемог
Удінезе
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.12.2024 - 13:30 Удінезе 0 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.02.2024 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершено Удінезе
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Дженоа П
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.03.2025 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.03.2025 - 21:45 Кальярі 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.02.2025 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Дженоа П
Показати більше
Останні матчі - Удінезе
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 19:00 Інтер 2 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.03.2025 - 16:00 Удінезе 0 - 1 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.03.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.03.2025 - 21:45 Удінезе 1 - 0 Завершено Parma В
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.02.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Удінезе В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
35%
Нічия
40%
Удінезе
25%
П1: 2.45 Х: 3.00 П2: 3.10
Склади команд
1
Нікола Леалі
3
Martin, Aaron
22
Хоан Васкес
4
De Winter, Koni
20
Sabelli, Stefano
73
Masini, Patrizio
32
Frendrup, Morten
2
Мортен Торсбі
17
Руслан Малиновський
59
Zanoli, Alessandro
19
Pinamonti, Andrea
40
Okoye, Maduka
19
Ehizibue, Kingsley
29
Bijol, Jaka
28
Solet, Oumar
11
Kamara, Hassane
14
Atta, Arthur
6
Zarraga, Oier
25
Karlstrom, Jesper
32
Ekkelenkamp, Jurgen
17
Lucca, Lorenzo
21
Bravo, Iker
Стартовий склад
  • 19
    Pinamonti, Andrea
    Форвард
  • 2
    Мортен Торсбі
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Захисник
  • 73
    Masini, Patrizio
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 3
    Martin, Aaron
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 1
    Нікола Леалі
    Воротар
  • 17
    Lucca, Lorenzo
    Форвард
  • 21
    Bravo, Iker
    Форвард
  • 14
    Atta, Arthur
    Півзахисник
  • 6
    Zarraga, Oier
    Півзахисник
  • 25
    Karlstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 32
    Ekkelenkamp, Jurgen
  • 19
    Ehizibue, Kingsley
    Захисник
  • 29
    Bijol, Jaka
  • 28
    Solet, Oumar
  • 11
    Kamara, Hassane
  • 40
    Okoye, Maduka
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Коста Руньяиж
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Штрафні
1
Сейви
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - "Удінезе"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
10'
5'
4'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніеле Перенцоні.
Інфо
Стартовий склад Дженоа: Леалі — Мартін, Васкес, Де Вінтер, Сабеллі — Мазіні, Френдруп (к) — Торсбю, Маліновський, Дзанолі — Пінамонті. Головний тренер — Патрік Вієйра.
Інфо
Стартовий склад Удінезе: Окоє — Камара, Суле, Бійол (к), Ехізібуе — Еккеленкамп, Карлстрем, Саррага, Атта — Браво, Лукка. Головний тренер — Коста Руньяїч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 31-го туру Серії А Дженоа – Удінезе.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Адана Демирспор Адана Демирспор 0 Кайсеріспор Кайсеріспор 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Вараждін Вараждін 0 Гориця Гориця 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Сталь Сталь 1 Краковія Краковія 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Інгулець Інгулець 0 Оболонь Оболонь 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Sporting Cristal Sporting Cristal 2 Палмейрас Палмейрас 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Дженоа" - "Удінезе" 04.04.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Удінезе" (Удине) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 04.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Дженоа" (Генуя) та командою "Удінезе" (Удине):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Дженоа", тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення "Удінезе" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Коста Руньяиж розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - "Удінезе" можна подивитися 04.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - "Удінезе", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти Ювентус - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Удінезе" (Удине)
Рік заснування "Удинезе" (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Габриэле Чоффи

Минулий поєдинок команди "Удінезе" був зіграний проти "Інтер" - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - "Удінезе" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.