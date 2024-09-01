  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Ювентус Дивитися онлайн
У тренді

Рома - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 06 квітня 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Colombo
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
1'
Ювентус
Турин
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
37%
Нічия
32%
Ювентус
32%
П1: 2.45 Х: 3.14 П2: 3.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Juventus Turin is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 10 times, there have been 12 draws while Juventus Turin have won 10 times. The goal difference is 41-39 in favour of AS Roma.
  • During the last 69 meetings, AS Roma have won 16 times, there have been 21 draws while Juventus Turin have won 32 times. The goal difference is 103-73 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-1 (AS Roma at home) and 1-0 (Juventus Turin at home).
  • AS Roma have a winning streak of 7 matches in Serie A.
  • In Serie A, AS Roma have 3 successive home wins.
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AS Roma scores 9% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Juventus Turin scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have won 5 home matches in a row.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 3 of their 14 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 11 goals. Dusan Vlahovic has scored 9 times for Juventus Turin.
  • AS Roma have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 34% of their matches, Juventus Turin in 31% of their matches.
  • AS Roma wins 34% of halftimes, Juventus Turin wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Juventus Turin.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Juventus Turin won 1, 3 draws.
  • AS Roma scores 0.6 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 0.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Juventus Turin is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Juventus Turin is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma scores 1.93 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.26 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
30
Ігор
15
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.12.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 17:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Атлетік 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 19:00 Емполі 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік В
Показати більше
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 19:00 Фіорентина 3 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 21:45 Ювентус 0 - 4 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.03.2025 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Еллас Верона В
Кубок Італії 2024/2025
26.02.2025 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Емполі Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
37%
Нічия
32%
Ювентус
32%
П1: 2.45 Х: 3.14 П2: 3.00
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
4
Cristante, Bryan
17
Kone, Manu
19
Celik, Zeki
92
El Shaarawy, Stephan
18
Soule, Matias
11
Артем Довбик
29
Di Gregorio, Michele
15
Kalulu, Pierre
12
Veiga, Renato
6
Kelly, Lloyd
22
Weah, Tim
5
Мануель Локателлі
19
Thuram, Kephren
16
McKennie, Weston
11
Gonzalez, Nico
10
Yildiz, Kenan
9
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 16
    McKennie, Weston
  • 11
    Gonzalez, Nico
    Форвард
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 12
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 6
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 29
    Di Gregorio, Michele
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Тудор, Игор
LIVE
Трансляція матчу Рома - Ювентус
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Перін, Даффара, Альберто, Копмейнерс, Дуглас Луїс, Камб’язо, Консейсан, Коло-Муані, Савона, Рухі, Мбангула.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Веа, Локателлі, Тюрам, Маккенні — Гонсалес, Їлдиз — Д. Влахович.
Запасні: Голліні, Де Марці, Нельссон, Ренсх, Салах-Еддін, Сангаре, Пізіллі, Гурна-Дуат, Лоренцо Пеллегріні, Бальданці, Шомуродов.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Ель Шаараві — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Ювентус іде п'ятим із 14 перемогами, 13 нічиїми та 3 поразками — 55 очок.
Інфо
Рома йде сьомою з 15 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 52 очок.
Андреа Коломбо (Комо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та туринський Ювентус.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Шибеник Шибеник 4 Осієк Осієк 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 1 Генк Генк 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Вальядолід Вальядолід 0 Хетафе Хетафе 4 Завершено 19:00 - Сьогодні Аталанта Аталанта 0 Лаціо Лаціо 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Рома - Ювентус 06.04.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Ювентус (Турин):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ювентус та Рома у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Ювентус можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лечче - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Дженоа" - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.