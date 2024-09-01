Рома - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Ювентус 06.04.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 06.04.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Ювентус (Турин):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ювентус та Рома у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лечче - 29.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Дженоа" - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

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