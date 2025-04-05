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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2025, 18:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
12'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
1' Рубен Діаш
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
38%
П1: 3.25 Х: 3.60 П2: 2.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City when Manchester United is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 14 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 47-44 in favour of Manchester United.
  • During the last 67 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 25 times. The goal difference is 99-98 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester City won both games against Manchester United (3-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Manchester United scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't scored in 5 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 8 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 51 points. Now they are number 13 with 37 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 22% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Manchester United wins 22% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Manchester City.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Manchester City won 3, 0 draws.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Manchester City is 1.
  • Manchester United scores 1.97 goals when playing at home and Manchester City scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
34
Ігор
17
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англії 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Плімут Аргайл В
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Новини команд
Головні події
1'
Рубен Діаш
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
38%
П1: 3.25 Х: 3.60 П2: 2.10
Склади команд
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
5
Харрі Магуайр
15
Yoro, Leny
13
Dorgu, Patrick
18
Карлос Каземiро
25
Ugarte, Manuel
20
Dalot, Diogo
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
31
Едерсон
27
Nunes, Matheus
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
75
O'Reilly, Nico
19
Ілкай Гюндоган
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
7
Marmoush, Omar
47
Foden, Phil
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
    1
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
10'
Мʼяч після пострілу Фодена з-за меж карного пройшов поруч зі стійкою. У будь-якому разі, Онана тримав ситуацію під контролем.
10'
Окрім атаки на першій хвилині Юнайтед в атаці ми не бачили. Сіті забрав мʼяч собі, при чому контролює його в основному на половині поля суперника.
3'
Фернандеш пробив зі цього штрафного просто в стінку.
1'
Жовта картка
Діаш збиває Гарначо перед самісіньким штрафним майданчиком. Португалець отримав жовту картку, а МЮ — право на небезпечний стандарт.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Підопічні Гвардіоли зараз активно ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів. У «червоних дияволів» турнірна мотивація відсутня, але немає сумнівів, що всі розуміють значимість цього матчу.
Інфо
Арбітр — Джон Брукс.
Інфо
Стартовий склад Юнайтед: Онана — Мазраві, Магвайр, Йоро — Доргу, Каземіро, Угарте, Далот — Гарначо, Фернандеш (к) — Гейлунд. Головний тренер — Рубен Аморім.
Інфо
Стартовий склад Сіті: Едерсон — ОʼРайллі, Гвардіол, Діаш, Нуньєш — Ковачич, Гюндоган — Мармуш, Де Брейне (к), Сілва — Фоден. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
«Містяни» спробують взяти реванш за прикру поразку в першому колі. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 31-го раунду АПЛ між Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 06.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 06.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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