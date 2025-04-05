Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 06.04.2025
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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