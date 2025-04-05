Барселона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 15.01.2025 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Минулий матч команди Бетіс був зіграний проти "Севілья" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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