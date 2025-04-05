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Барселона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 квітня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Барселона
Барселона
1 - 1
Оновити
37'
Бетіс
Севилья
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Хід матчу
7' Gavi 14' Natan 17' Natan
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
27%
Бетіс
43%
П1: 1.37 Х: 5.85 П2: 7.80
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Betis Seville is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 22 times, there have been 3 draws while Real Betis Seville have won 4 times. The goal difference is 94-33 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 59 meetings, FC Barcelona have won 38 times, there have been 11 draws while Real Betis Seville have won 10 times. The goal difference is 163-74 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Betis Seville (5-0 at home and 4-2 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 9 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 6 successive home wins.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 21 games.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 4 matches.
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 7 games.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Real Betis Seville in their last 3 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville haven't scored in 5 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 11-0-3.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 25 goals. Giovani Lo Celso has scored 7 times for Real Betis Seville.
  • Gavi has more yellow cards (4) than any other player at FC Barcelona. Romain Perraud has collected 6 for Real Betis Seville.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 58% of their matches, Real Betis Seville in 38% of their matches.
  • FC Barcelona wins 58% of halftimes, Real Betis Seville wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Betis Seville won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 4 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.86 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 11. Isco is Real Betis Seville's biggest assister (3).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
22
Перемог
27
Ігор
2
Перемог
Бетіс
Кубок Іспанії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 17:15 Бетіс 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
02.04.2025 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 19:45 Барселона 3 - 1 Завершено Бенфіка В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 22:00 Бетіс 2 - 1 Завершено Севілья В
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Віторія 0 - 4 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 19:30 Бетіс 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Бетіс 2 - 2 Завершено Віторія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал В
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Головні події
17'
Natan ГООЛ!
14'
Natan
ГООЛ! Gavi
7'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
27%
Бетіс
43%
П1: 1.37 Х: 5.85 П2: 7.80
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
4
Araujo, Ronald
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
7
Torres, Ferran
6
Gavi
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
13
Адрiан
24
Ruibal, Aitor
5
Марк Бартра
6
Natan
15
Perraud, Romain
7
Antony
16
Altimira, Sergi
4
Cardoso, Johnny
18
Fornals, Pablo
20
Lo Celso, Giovani
19
Hernandez, Cucho
Стартовий склад
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 6
    Gavi
    7
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 19
    Hernandez, Cucho
    Форвард
  • 20
    Lo Celso, Giovani
    Півзахисник
  • 7
    Antony
    Форвард
  • 16
    Altimira, Sergi
    Півзахисник
  • 4
    Cardoso, Johnny
  • 18
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 5
    Марк Бартра
    Захисник
  • 6
    Natan
    17 14
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 13
    Адрiан
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
23%
Володіння м'ячем
77%
5
Штрафні
3
1
Кутові
1
1
Офсайди
1
Сейви
3
Фоли
5
1
ЖК
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Якесь пошкодження у Адріана у власному воротарському.
34'
На кутовий перевів подачу з правого флангу від Ямала Кардосо.
32'
Закидання Феррана до правого флангу штрафного на Левандовські пішло за лицьову.
30'
Удвох зупинили захисники дриблінг Ямала на правому фланзі штрафного.
27'
Перро без фола зупинив просування Ямала до правого флангу штрафного.
25'
Передачу Ямала з правого флангу до центру штрафного не пропустили на Феррана.
23'
Спокійно тримає Бетіс на чужій половині.
19'
Чергова позиційна атака від Барселони.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ло Чельсо з кутового на правому фланзі подав на ближню стійку, де Натан пробив головою під поперечину.
15'
Жовта картка
Ямал на швидкості полетів на газон через Натана біля центрального кола.
14'
Небезпечний момент
Кучо виконав закручений удар без розгону на лівому фланзі штрафного повз дальню дев'ятку.
12'
Бетіс закрився в обороні з перших хвилин.
10'
Контроль м'яча від Барселони на чужій половині.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ямал із правого флангу зіграв до зони перед штрафним, а Феррану вистачило одного дотику для того, щоб Гаві всередині опинився з м'ячем, і пробив у дальній.
6'
Педрі обробив передачу з глибини до центрального входу до штрафного, але пробив над воротами.
3'
Гості демонструють активний старт матчу.
1'
Офсайд
На Кучо в офсайд закинули м'яч до лівого флангу штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вієйтес, Фернандеш, Бельєрін, Авіла, Бакамбу, Р. Родрігес, Карвалью, Сабалі, Х. Родрігес, Флорес.
Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра, Кардосо — Антоні, Ло Чельсо, Форнальс — Кучо.
Запасні: Пенья, Кочен, Фаті, Рафінья, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, Гарсія, Форт, Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде — де Йонг, Гаві, Педрі — Ямал, Левандовські, Торрес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У 1/8 фіналу перемогла Барселона — 5:1.
Інфо
У першому колі була нічия — 2:2.
Інфо
Бетіс іде шостим із 13 перемогами, 8 нічиїми та 8 поразками — 47 очок.
Інфо
Барселона йде першою з 21 перемогою, 3 нічиїми та 5 поразками — 66 очок.
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та севільський Бетіс.
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Анонс матчу "Барселона" - Бетіс 05.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 15.01.2025 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 02.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Минулий матч команди Бетіс був зіграний проти "Севілья" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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