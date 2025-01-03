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Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 квітня 2025, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
29'
Валенсія
Валенсия
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Хід матчу
10' Tarrega, Cesar 15' Diakhaby, Mouctar
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
30%
Валенсія
33%
П1: 1.34 Х: 5.80 П2: 9.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 23 times, there have been 7 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 74-34 in favour of Real Madrid.
  • During the last 71 meetings, Real Madrid have won 40 times, there have been 16 draws while Valencia CF have won 15 times. The goal difference is 143-88 in favour of Real Madrid.
  • Valencia CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season's matches: 5-1 (Real Madrid at home) and 2-2 (Valencia CF at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Valencia CF scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Valencia CF in their last 18 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 5 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 12-1-1.
  • Valencia CF's away record this season: 0-7-7.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 22 goals. Hugo Duro has scored 7 times for Valencia CF.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Valencia CF have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, Valencia CF in 24% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, Valencia CF wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 41% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Valencia CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Valencia CF won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.81 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Valencia CF haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Valencia CF were number 7 in the table with 43 points. Now they are number 15 with 31 points.
Особисті зустрічі
Реал
16
Перемог
29
Ігор
5
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Валенсія 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 22:00 Осасуна 3 - 3 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Валенсія 0 - 3 Завершено Атлетіко П
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Головні події
15'
Diakhaby, Mouctar ГООЛ!
10'
Tarrega, Cesar
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
30%
Валенсія
33%
П1: 1.34 Х: 5.80 П2: 9.00
Склади команд
26
Gonzalez, Fran
20
Garcia, Francisco
22
Антоніо Рюдігер
14
Tchouameni, Aurelien
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
8
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
25
Mamardashvili, Giorgi
19
Aarons, Max
3
Mosquera, Cristhian
4
Diakhaby, Mouctar
15
Tarrega, Cesar
21
Vazquez, Jesus
10
Almeida, Andre
5
Barrenechea, Enzo
8
Guerra Moreno, Javier
16
Lopez, Diego
12
Садік Умар
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 26
    Gonzalez, Fran
    Воротар
  • 16
    Lopez, Diego
    Захисник
  • 12
    Садік Умар
    Форвард
  • 10
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 5
    Barrenechea, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 19
    Aarons, Max
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 4
    Diakhaby, Mouctar
  • 15
    Tarrega, Cesar
    Захисник
    10
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Corberan, Carlos
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
25'
21'
Офсайд
18'
Вальверде змусив усіх уболівальників Реала понервувати, але його пошкодження виявилося несерйозним. Повернувся на поле уругваєць після отримання медичної допомоги.
15'
Гоооол!!!
А Валенсія свій шанс реалізовує! Діакабі вривається в зону подачі Алмейди з кутового, вистрибує вище Рюдігера та відправляє мʼяч у сітку без шансів для Франа. Символічно, що саме Муктар сьогодні з капітанською повʼязкою вийшов на поле.
13'
Незабитий пенальті
10'
Жовта картка
Пенальті у ворота Валенсії! Вальверде шикарним лонгболом вивів Мбаппе віч-на-віч, Таррега наздогнав француза, але той грамотно підставився під захисника, заробивши одинадцятиметровий і попередження для візаві.
7'
Офсайд
Модрич вирізав свою фірмову передачу з глибини з метою вивести Мбаппе на вбивчу позицію. Своє завдання хорват виконав, а от Кілліан просто-напросто не влучив по мʼячу. Та й офсайд був зафіксований вже після епізоду.
5'
Сумбурний початок зустрічі. Багато помиляються гравці обох команд, тому до загрози воротам справа поки не доходила. Всі атаки перериваються ще на етапі зародження.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Гільєрмо Куадра Фернандес.
Андрій Лунін пропускає цей матч через травму. Незважаючи на це, українець потрапив у заявку.
Інфо
Стартовий склад Реала: Фран — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес — Беллінгем, Вальверде, Модрич (к), Діас — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Васкес, Таррега, Діакабі, Москера, Ааронс — Герра, Барренечеа, Алмейда — Садік, Лопес. Головний тренер — Карлос Корберан.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 30-го раунду Ла Ліги між Реалом і Валенсією.
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Анонс матчу Реал - "Валенсія" 05.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал у попередньому футбольному матчі 03.01.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Валенсія" можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 01.04.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Мальорка - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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