Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал у попередньому футбольному матчі 03.01.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Реал - "Валенсія" можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 01.04.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Мальорка - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.