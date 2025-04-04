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Жирона - Алавес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 квітня 2025, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
48'
Алавес
Витория-Гастейс
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
33%
Алавес
29%
П1: 2.09 Х: 3.42 П2: 3.86
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 4 times, there have been 3 draws while Deportivo Alaves have won 2 times. The goal difference is 12-8 in favour of Girona FC.
  • During the last 18 meetings, Girona FC have won 7 times, there have been 6 draws while Deportivo Alaves have won 5 times. The goal difference is 24-18 in favour of Girona FC.
  • Deportivo Alaves's last away win against Girona FC was in 2017.
  • Last season's matches: 3-0 (Girona FC at home) and 2-2 (Deportivo Alaves at home).
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't won in their last 7 games.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to Deportivo Alaves in their last 3 encounters.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 4 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 6 goals. Kike Garcia has scored 11 times for Deportivo Alaves.
  • Miguel Gutierrez has assisted the most goals for Girona FC with 5. Carlos Vicente is Deportivo Alaves's biggest assister (3).
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 62 points. Now they are number 13 with 34 points.
  • A year ago, Deportivo Alaves were number 13 in the table with 32 points. Now they are number 17 with 27 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 31% of their matches, Deportivo Alaves in 27% of their matches.
  • Girona FC wins 31% of halftimes, Deportivo Alaves wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Deportivo Alaves leads 0-1 away, they win in 41% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, Deportivo Alaves has better performance than Girona FC.
  • Deportivo Alaves's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Deportivo Alaves won 1, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 1.6 goals in a match against Deportivo Alaves and Deportivo Alaves scores 1 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Deportivo Alaves is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Deportivo Alaves is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 2 goals when playing at home and Deportivo Alaves scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Yangel Herrera has more yellow cards (9) than any other player at Girona FC. Abdel Abqar has collected 12 for Deportivo Alaves.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2018
18.05.2019 - 21:30 Алавес 2 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.03.2025 - 19:30 Алавес 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.03.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.03.2025 - 17:15 Алавес 1 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Еспаньол П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
33%
Алавес
29%
П1: 2.09 Х: 3.42 П2: 3.86
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
17
Blind, Daley
16
Frances, Alejandro
11
Danjuma, Arnaut
6
Van De Beek, Donny
21
Herrera, Yangel
14
Оріоль Ромеу
10
Asprilla, Yaser
9
Ruiz, Abel
1
Антонiо Сiвера
12
Mourino, Santiago
16
Abqar, Abdel
22
Diarra, Moussa
3
Sanchez, Manu
24
Хоан Хордан
8
Blanco, Antonio
18
Guridi, Jon
7
Vicente, Carlos
17
Кiке
15
Martin, Carlos
Стартовий склад
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 16
    Frances, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 7
    Vicente, Carlos
    Форвард
  • 17
    Кiке
    Форвард
  • 15
    Martin, Carlos
  • 24
    Хоан Хордан
    Півзахисник
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 18
    Guridi, Jon
  • 12
    Mourino, Santiago
    Захисник
  • 16
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 22
    Diarra, Moussa
    Захисник
  • 3
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Coudet, Eduardo
Статистика матчу
36%
Володіння м'ячем
64%
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
13
Сейви
2
13
Фоли
4
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Алавес"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Доволі важко назвати цей матч цікавим. Обидві команди грають дуже обережно, не йдуть великими силами в атаку, а під час атак намагаються не ризикувати. Така гра й не дала забитих голів, тому на табло нулі, а доля поєдинку буде вирішуватися у другому таймі. І зараз багато залежить від тренерів, від їх слів і замін перед другою половиною зустрічі
45+2'
Свисток
Алехандро Муньїс Руїс дав свисток, про завершення першого тайму
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Небезпечний момент
Непогану атаку створили каталонці з закиданням з правого флангу, але після вибивання м'яча суперниками Аспрілья пробив з доволі далекої відстані, але зовсім трошки не влучив у площину
44'
Стандарт на чужій половині поля виконали гості, проте після навісу в бік воріт арбітр зафіксував порушення правил в атаці
42'
Данжума виконав закидання з лівого флангу, але суперники зуміли випередити ван де Бека та вибили м'яч
40'
Небезпечний момент
Вісенте увірвався у чужий карний майданчик та завдав удару, проте м'яч пролетів в кількох сантиметрах від поперечини і вийшов за межі поля
36'
Невеличка пауза у грі. Еррера та Вісенте у боротьбі зіштовхнулися головами і потребують допомоги лікарів
35'
Господарі контролюють м'яч і намагаються дістатися чужих воріт, але обидві спроби навісу від Франсеса з правого флангу були невдалими
31'
Гуріді протягнув м'яч лівим флангом, віддав на Санчеса, який виконав закидання, але ніхто з партнерів не відгукнувся на передачу
29'
Небезпечний момент
Вісенте увірвався у карний майданчик суперника та зумів пробити з-під суперника, але не влучив по воротах
27'
Інфо
Наразі господарі тричі пробили по воротах суперника, жодного разу не влучивши у площину. В той же час на рахунку Лисиць два удари, з яких обидва були у площину
25'
Каталонці заволоділи м'ячем і намагаються дістатися чужих воріт
22'
Небезпечний момент
Чудову атаку створили господарі з вриванням Данжуми у карний майданчик, який зумів завдати удару з-під захисника, але м'яч полетів повз ворота
21'
Спроба атаки Алавесу закінчилася навісом з лівого флангу, але м'яч прилетів прямо у руки Гассаніги
19'
Лисиці контролюють м'яч, але дістатися навіть останньої третини їм не вдається
15'
Гра доволі спокійна і команди почергово контролюють м'яч, здебільшого в центрі поля
12'
Аспрілья виконав закидання з правого флангу, проте Абкар зумів випередити Руїса та перехопити м'яч
11'
Офсайд
Спроба атаки Лисиць закінчилася положенням поза грою
8'
Небезпечний момент
Швидку контратаку створили гості і зуміли увірватися у чужий штрафний, звідки відкотили під удар в півколо штрафного, звідки пробив Гарсія, але Гассаніга впевнено парирував удар
8'
Стандарт на чужій половині поля заробили каталонці і після розіграшу та прострілу суперники перехопили м'яч
5'
Вісенте увірвався у карний майданчик та зумів завдати удару у падінні, проте відправив м'яч прямо у руки Гассаніги
3'
Ще одна атака гостей з навісом, цього разу з правого флангу, цього разу захисники перехопили передачу
2'
Першу атаку створили Лисиці з навісом з лівого флангу, але Гассаніга чудово зіграв на виході і забрав м'яч у руки
1'
Свисток
Алехандро Муньїс Руїс дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Алехандро Муньїс Руїс
Головний тренер Алавесу: Едуардо Куде
На лаві запасних: Аленья, Бенавідес, Вільялібре, Гарсес, Гевара, Кабанес, Конечни, Мартінес, Новоа Рамос, Овоно, Піка, Седлар
Інфо
Стартовий склад Алавесу (4-3-3): Сівера - Санчес, Діарра, Абкар, Моуріньйо - Гуріді, Бланко, Хоан Хордан - Мартін, Гарсія, Вісенте
Головний тренер Жирони: Мічел Санчес
На лаві запасних: Артур Мело, Крапивцов, Лопес, Мартінес, Міовскі, Місехой, Порту, Соліс Ромеро, Стуані, Хуан, Карлос, Хуанпе, Циганков
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-5-1): Гассаніга - Гутьєррес, Крейчі, Блінд, Франсес - Данжума, ван де Бек, Еррера, Ромеу, Аспрілья - Руїс
Напередодні матчу Жирона займає тринадцяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 34 очки відстаючи від лідера на 32 бали, а від зони єврокубків на тринадцять, при цьому випереджаючи зону вильоту усього на сім очок. Алавес наразі сімнадцятий маючи однакову кількість очок з Леганесом із зони вильоту - 27, але випереджає його за додатковими показниками
Поєдинок пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 15:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 30-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Алавес
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Анонс матчу Жирона - "Алавес" 05.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та Жирона у попередньому футбольному матчі 11.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Coudet, Eduardo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Алавес" можна подивитися 05.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Попередній матч команди "Алавес" був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Алавес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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