Жирона - Алавес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 05.04.2025
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та Жирона у попередньому футбольному матчі 11.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Coudet, Eduardo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 30.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Попередній матч команди "Алавес" був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.
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