Жирона - Алавес онлайн трансляція матчу

Доволі важко назвати цей матч цікавим. Обидві команди грають дуже обережно, не йдуть великими силами в атаку, а під час атак намагаються не ризикувати. Така гра й не дала забитих голів, тому на табло нулі, а доля поєдинку буде вирішуватися у другому таймі. І зараз багато залежить від тренерів, від їх слів і замін перед другою половиною зустрічі