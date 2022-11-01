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Баварія - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 квітня 2025, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сандро Шарер
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
45%
Нічия
30%
Інтер
25%
П1: 1.95 Х: 3.71 П2: 4.05
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Inter Milano is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, Bayern Munich have won 6 times, there have been 1 draws while Inter Milano have won 4 times.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 9 games.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 55% of their matches, Inter Milano in 49% of their matches.
  • Bayern Munich wins 55% of halftimes, Inter Milano wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, Inter Milano won 1, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Inter Milano.
  • Bayern Munich scores 1.8 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 0.6 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Inter Milano is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Inter Milano is 1.6.
  • Bayern Munich scores 2.83 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have lost none of their last 4 away matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Баварія
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
04.04.2025 - 21:30 Аугсбург 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
29.03.2025 - 16:30 Баварія 3 - 2 Завершено Санкт-Паулі В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:00 Байєр 0 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.03.2025 - 16:30 Баварія 2 - 3 Завершено Бохум П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.04.2025 - 19:00 Parma 2 - 2 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 19:00 Інтер 2 - 1 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Феєноорд В
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
45%
Нічия
30%
Інтер
25%
П1: 1.95 Х: 3.71 П2: 4.05
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія).
Запасні: Кланац (в), Перец (в), Асп, Бое, Відович, Гнабрі, Карл, Асаре, Мюллер, Пальїнья.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Урбіг — Станішич, Кім, Даєр — Геррейро, Горецка, Кімміх (к), Лаймер — Сане, Кейн, Олісе. Головний тренер — Венсан Компані.
Запасні: Ді Дженнаро (в), Мартінес (в), Арнаутович, Беренбрух, Бісек, Де Врей, Де Пʼєтрі, Дзанкетта, Дімарко, Залевський, Ре Чекконі, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Павар — Аугусто, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дарміан — Тюрам, Мартінес (к). Головний тренер — Сімоне Індзагі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Інтером.
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Анонс матчу "Баварія" - "Інтер" 08.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 01.11.2022 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер" можна подивитися 08.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Аугсбург - 04.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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