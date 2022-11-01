Баварія - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Інтер" 08.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 01.11.2022 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Аугсбург - 04.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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