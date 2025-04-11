Рух - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Колос - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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