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Рух - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 квітня 2025, 15:30 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Afanasiev, Oleksandr
Рух
Львов
0 - 0
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42'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
20' Juan Alvina Вийшов: Geovani
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рух
33%
Нічия
26%
ФК Олександрія
41%
П1: 3.60 Х: 3.25 П2: 2.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya when FC Rukh Lviv is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Rukh Lviv playing at home, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 1 times.
  • During the last 9 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 7 draws while FC Oleksandriya have won 1 times.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Rukh Lviv at home) and 2-2 (FC Oleksandriya at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 41% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 5 matches at home.
  • FC Rukh Lviv have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Ivan Kalyuzhnyi has collected 9 for FC Oleksandriya.
  • FC Rukh Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 28% of their matches, FC Oleksandriya in 37% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 28% of halftimes, FC Oleksandriya wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Oleksandriya won 1, 4 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 0.6 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya is 0.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.24 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 25 points. Now they are number 2 with 53 points.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 39 points. Now they are number 9 with 29 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Головні події
20'
Juan Alvina
Вийшов: Geovani
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рух
33%
Нічия
26%
ФК Олександрія
41%
П1: 3.60 Х: 3.25 П2: 2.10
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 17
    Denys, Locksmith
    Захисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 77
    Almazbekov, Beknaz
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 20
    Vashchenko, Daniil
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Juan Alvina
    Форвард
    20
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Рух - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
Олександрія зараз більше на м'ячі. Гості намагаються щось вигадати.
35'
Знову на Шепелєва подача з флангу. Він найактивніший в атаці Олександрії зараз, але без дивідендів
33'
Небезпечний момент
Шепелєв по місцю інсайду вивалився віч-на-віч, подивився на всі боки, але програв дуель Ледвію!
30'
Григорій Козловський теж у ВІП-ложі... Начебто у нього довічний бан був? Чи ні?
28'
Небезпечний момент
А ось майже момент у гостей! Гарний розрізний пас пройшов фактично у воротарську на Шепелєва, але той завозився і "забув пробити"
25'
А четверо активних уболівальників Олександрії навіть заповнюють звуковий фон на Арені Львів
23'
Не тішать видовищем поки що нас команди. Півтайму пройшло без моментів...
21'
Кутовий
Шабанов після навісу з кутового навіть пробив головою. Пробував пробити... Мимо, вище...
20'
Перший удар від Олександрії – блок та перший кутовий для гостей
17'
Заміна
Джевані замість Безерри вийшов уже на 17-й хвилині
15'
І все-таки Безерра не може продовжити гру... На газоні бразилець, сльози на очах...
14'
Президент Олександрії теж на матчі сьогодні...
13'
Безерра невдало приземлився на спину... Неприємний момент для гостей
12'
А у Олександрії сьогодні День народження. 77 років від дня заснування клубу...
10'
Даріо Срна теж на матчі... Спостерігає за конкурентами...
8'
Рух, можна сказати, більше на контролі на початку першого тайму. Але без загострень поки що
6'
Рух пару хвилин катав м'яч, намагаючись організувати атаку. Нічим цікавим це не закінчилося
4'
Пара свистків у центрі поля. Команди поки що не форсують події...
2'
Олександрія на м'ячі. Безерра вивалився на ударну позицію, пробив метрів із 15-ти, але м'яч застряг у ногах захисників Руха
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Булеца, Ндіка, Логінов, Бєляєв, Скорко, Джевані, Матеус, Смирний, Козак, Шостак, Макаренко
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Ковалець, Мишньов, Шепелєв, Ващенко, Мартинюк, Цара, Кампос, Безерра
Інфо
Запасні Руха: Герета, Холод, Горін, Кітела, Підгурський, Рябов, Притула, Толмак, Рунич, Погорілий, Фал, Ременяк
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбік, Дідик, Роман, Лях, Едсон, Слюсар, Пастух, Карабін, Алмазбеков, Климчук
Рух має 29 балів і 9-е місце в таблиці
Олександрія йде на 2-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 53 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Олександр Афанасьєв
Доброго дня всім шанувальника українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Олександрію!
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Анонс матчу Рух - ФК Олександрія 12.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ФК Олександрія можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Колос - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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