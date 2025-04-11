Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 13:15
Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Лівий Берег - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
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