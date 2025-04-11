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Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 квітня 2025, 13:15 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Balakin, Mikola
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
29%
Нічия
29%
Динамо
42%
П1: 6.50 Х: 4.20 П2: 1.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 8 times. The goal difference is 15-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 21 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 18 times. The goal difference is 41-10 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2009.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Kryvbas Kriviy Rih (3-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 16 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won any of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 7-3-0.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 9 goals. Vladyslav Vanat has scored 13 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 35% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 50% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.6 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 2.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.37 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
5
Ігор
5
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо В
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Новини команд
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
29%
Нічия
29%
Динамо
42%
П1: 6.50 Х: 4.20 П2: 1.50
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 8
    Ikenna, Ferdinard
    Захисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Початок о 13:15.
Інфо
12:31. Відбій.
Запасні: Моргун, Суркіс, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Піхальонок, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Юрчец, Вакулко, Ндомбазі, Каменський, Луньов, Гонсалес, Мулик.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Твердохліб, Задерака — Соса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Небезпечний момент
11:25. Повітряна тривога!
Інфо
У першому колі Динамо перемогло — 2:1.
Інфо
Динамо йде першим із 17 перемогами та 6 нічиїми — 57 очок.
Інфо
Кривбас іде п'ятим із 10 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 35 очок.
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та Динамо Київ.
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Анонс матчу Кривбас - Динамо 12.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 13:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Динамо можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Лівий Берег - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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