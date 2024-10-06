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ЛНЗ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 квітня 2025, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Dmitry, Panchishin
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
29%
Шахтар
42%
П1: 9.00 Х: 5.00 П2: 1.33
Цікаві факти
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against LNZ Cherkasy (3-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 7 games.
  • LNZ Cherkasy haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's top scorer with 5 goals. Georgiy Sudakov has scored 10 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Muharrem Jashari has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 5. Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (3).
  • Muharrem Jashari has more yellow cards (5) than any other player at LNZ Cherkasy. Mykola Matvienko has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 22% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 43% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 22% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 4 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 0, FC Shakhtar Donetsk won 3, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • LNZ Cherkasy scores 0.33 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 3.67 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Shakhtar Donetsk is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Shakhtar Donetsk is 1.33.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
29%
Шахтар
42%
П1: 9.00 Х: 5.00 П2: 1.33
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Трансляція матчу ЛНЗ - Шахтар
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UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 24-го раунду УПЛ між ЛНЗ і Шахтарем.
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Останні матчі
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Анонс матчу ЛНЗ - Шахтар 11.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 11.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з такими результатами: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Шахтар можна подивитися 11.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Чорноморець - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Верес - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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