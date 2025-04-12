  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Зоря - Верес Дивитися онлайн
У тренді

Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2025, 18:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
36%
Верес
28%
П1: 2.30 Х: 3.25 П2: 3.14
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 7-2 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 11 meetings, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 3 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 15-7 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Zorya Lugansk at home) and 2-2 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Veres Rivne scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Veres Rivne in their last 5 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 6-0-5.
  • Petar Micin is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Mykola Gayduchyk has scored 5 times for Veres Rivne.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Vitaliy Dakhnovskyi is Veres Rivne's biggest assister (2).
  • Petar Micin has more yellow cards (6) than any other player at FC Zorya Lugansk. Giorgi Kutsia has collected 6 for Veres Rivne.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 43% of their matches, Veres Rivne in 32% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 43% of halftimes, Veres Rivne wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, Veres Rivne won 1, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 1.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 13 in the table with 19 points. Now they are number 8 with 29 points.
  • Veres Rivne have not managed to score in their last 3 matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Veres Rivne.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
7
Перемог
11
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух В
Показати більше
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
36%
Верес
28%
П1: 2.30 Х: 3.25 П2: 3.14
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Верес
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Клим Заброда. Арбітр VAR: Віктор Копієвський
Головний тренер Вереса: Олег Шандрук
На лаві запасних: Кулик, Когут, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кучеров, Шарай, Годя, Венделл, Видрич
Інфо
Стартовий склад Вересу (4-4-2): Кожухар - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція - Дахновський, Харатін, Кльоц, Луан - Гайдучик, Степанюк
Головний тренер Зорі: Младен Бартулович
На лаві запасних: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Вакула, Кораблін, Тронтель, Маткевич, Горбач, Супряга
Інфо
Стартовий склад Зорі (3-4-1-2): Сапутін - Василець, Попара, Дришлюк - Вантух, Жуніор Рейс, Яцик, Слесар - Мічін - Будківський, Антюх
Напередодні матчу Зоря розташовується на сьомій сходинці маючи в своєму активі 32 очки і відстаючи від лідера на 28 очок, а від зони єврокубків на вісімнадцять. Верес наразі дев'ятий з 29 балами і, відповідно, відстаючи на 21 та 31 бал від зони єврокубків та лідера відповідно
Поєдинок пройде у Києві на Стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 24-го туру Прем'єр-ліги, в якому Зоря прийме у гостях Верес
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Хераклес Хераклес 1 АЗ АЗ 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Зволле Зволле 1 Твенте Твенте 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Лівий Берег Лівий Берег 0 Колос Колос 2 Завершено 15:15 - Сьогодні Лугано Лугано 1 St. Gallen St. Gallen 1 Завершено 15:00 - Сьогодні ЮКСА ЮКСА 0 Агробізнес Агробізнес 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Зоря - Верес 13.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Зоря у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Верес можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.