Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Верес 13.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Зоря у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Верес можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 06.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.