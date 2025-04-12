Оболонь - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Чорноморець 12.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 12.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Оболонь у попередньому футбольному матчі 04.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Інгулець - 04.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 05.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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