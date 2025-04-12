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Оболонь - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 квітня 2025, 18:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
31%
Нічия
23%
Чорноморець
46%
П1: 2.40 Х: 3.10 П2: 3.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times.
  • During the last 12 meetings, FC Obolon Kyiv have won 4 times, there have been 3 draws while FC Chernomorets Odessa have won 5 times.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Obolon Kyiv at home) and 2-0 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 38% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 47% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 away matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 1-2-9.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 8 in the table with 29 points. Now they are number 15 with 18 points.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 15% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 0, FC Chernomorets Odessa won 3, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.6 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.56 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.47 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
2
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022
26.03.2021 - 17:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
31%
Нічия
23%
Чорноморець
46%
П1: 2.40 Х: 3.10 П2: 3.10
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Рибка (в), Федорівський (в), Блізніченко, Вітенчук, Карась, Ломницький, Мединський, Осман, Слободян, Суханов, Тарануха, Теслюк.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Марченко — Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо — Курко — Бичек, Черненко (к), Груша, Ільїн — Устименко. Головний тренер — Сергій Шищенко.
Запасні: Вічний (в), Набит (в), Карлос, Арсич, Лацабідзе, Мустафаєв, Робакідзе, Сігєєв, Тоїров, Шевцов, Янаков, Єрмаков.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Аніагбосо — Бутко (к), Ракицький, Джарджу, Скиба — Попов, Білошевський, Габелок, Когут, Кисіль — Безбородько. Головний тренер — Олександр Кучер.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру УПЛ Оболонь – Чорноморець.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Чорноморець 12.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Оболонь у попередньому футбольному матчі 04.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Чорноморець можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Інгулець - 04.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 05.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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